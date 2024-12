Dia 18 de janeiro: Remo inicia o Parazão contra o São Francisco

A Federação Paraense de Futebol (FPF) tornou pública a tabela detalhada das três primeiras rodadas do Campeonato Paraense de 2025, com informações precisas sobre datas, horários e locais dos jogos.

O Clube do Remo iniciará sua participação no Campeonato Paraense de 2025 enfrentando o São Francisco, no sábado(18) de janeiro de 2025, às 18h, no Estádio Mangueirão.

O Clube do Remo fará parte do Grupo B, juntamente com Castanhal, Bragantino e Independente. O Campeonato Paraense de 2025 será disputado em quatro fases, sendo a primeira delas em formato de grupos, com três chaves de quatro equipes cada. Nesta fase inicial, cada equipe disputará oito partidas, sendo quatro como mandante e quatro como visitante.

Neste ano, o regulamento do campeonato sofrerá alterações nas fases de quartas de final e semifinal. Ao invés de dois jogos, essas etapas serão definidas em partidas únicas. As oito melhores equipes se classificarão para as quartas de final e as duas equipes com pior campanha serão rebaixadas para a Série B1.

Os jogos únicos das fases eliminatórias serão realizados no estádio da equipe melhor classificada na fase de grupos. A arrecadação das partidas será dividida em partes iguais entre as equipes envolvidas. Como de costume, a grande final da competição será disputada em dois jogos, ida e volta.

Foto: Ascom Remo