Rodrigo Amorim é eleito prefeito de Santo Antônio do Tauá

Rodrigo Amorim (MDB) foi eleito prefeito de Santo Antônio do Tauá (PA) neste domingo, 06, no primeiro turno, e comandará a cidade pelos próximos quatro anos. Seu principal adversário era Fabio Reis (UNIÃO), candidato da situação. Com 100,0% das urnas apuradas, Rodrigo Amorim tinha 49,53% dos votos, contra 43,45% de Fabio Reis.

Já o terceiro colocado na disputa foi Adamor Barros (PSD), que somou 7,02% dos votos.

O agora prefeito eleito é o presidente do Diretório Municipal do MDB e foi alvo de uma tentativa de assassinato durante a campanha eleitoral, fato que ainda está sob investigação policial. Na época do crime, Amorim já era dado como favorito a vencer a eleição. Seu carro foi crivado de balas, mas ele nada sofreu.

Imagem: Divulgação/Fonte: CNN Brasil