Semsa reforça a importância da imunização em Santarém

Em celebração ao Dia Nacional da Vacinação, nesta quinta-feira, 17, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) reforça a importância da imunização como um ato de cuidado individual e coletivo. Desde bebês até idosos, cada vacina é uma barreira de proteção contra doenças graves como hepatite, meningite, febre amarela e gripe (influenza) e outras. As vacinas estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, garantindo a cobertura de vacinas de rotina, de campanhas e aquelas que seguem cronogramas específicos.

Ao todo, são oferecidos 17 tipos de vacinas na rede pública. Entre elas estão: Penta, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), Rotavírus, BCG, Meningo ACWY, HPV, Dtpa (Difteria, Tétano e Coqueluche Acelular), DTP (Difteria, Tétano e Coqueluche), Pneumo 10, Hepatite A, Hepatite B, Dt (Difteria e Tétano), Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Tetra Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela), Influenza (Gripe), Febre Amarela e Antirrábica humana.

A vacinação é uma das ferramentas mais eficazes na prevenção de doenças, fortalecendo o sistema imunológico e evitando complicações que podem ser fatais. Para garantir sua proteção, basta comparecer a uma UBS com documentos pessoais como RG, CPF e cartão do SUS.

VACINAS DE ROTINA

As vacinas de rotina estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) das zonas urbana, de planalto e dos rios, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para as crianças, algumas das vacinas mais importantes incluem:

•Penta (Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e Haemophilus Influenzae tipo B), que protege contra cinco doenças graves, prevenindo complicações sérias.

•VIP (Vacina Inativada Poliomielite), essencial para evitar a paralisia infantil, uma infecção viral que pode causar incapacidades.

•Rotavírus, que previne diarreias severas em bebês e crianças pequenas, causadas pelo vírus de mesmo nome.

•BCG, indispensável na prevenção de formas graves de tuberculose em crianças, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar. (Sua administração segue um cronograma específico, que será detalhado a seguir.)

ADOLESCENTES

•Meningo ACWY: Protege contra meningites causadas pelos sorogrupos A, C, W e Y de meningococo, comuns em ambientes escolares e universitários.

•HPV: Previne infecções pelo papilomavírus humano, que podem causar câncer de colo do útero, além de verrugas genitais.

•Dtpa (Difteria, Tétano e Coqueluche Acelular): Indicada como reforço, especialmente para gestantes, prevenindo coqueluche em recém-nascidos.

PÚBLICO GERAL

•DTP (Difteria, Tétano e Coqueluche): Importante para manter a imunidade contra essas doenças em adultos que não receberam as doses completas ou precisam de reforço.

•Pneumo 10: Previne infecções graves como pneumonia, meningite e otite, causada pelo pneumococo. Indicada especialmente para crianças e grupos de risco.

•Hepatite A: Protege contra a hepatite A, uma infecção viral que afeta o fígado, sendo recomendada para crianças e grupos vulneráveis.

•Hepatite B: Previne a hepatite B, que pode causar danos crônicos ao fígado, sendo essencial para pessoas de todas as idades.

•Dt (Difteria e Tétano): Indicada para adultos como reforço da imunização, especialmente em casos de ferimentos que possam causar infecção por tétano.

•Tríplice Viral (Tv): Protege contra sarampo, caxumba e rubéola, doenças que podem ter complicações graves, especialmente em adultos não imunizados. (Sua administração segue um cronograma específico, que será detalhado a seguir.)

•Tetra Viral: Combina a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) com a proteção contra varicela (catapora).

INFLUENZA

A campanha contra a gripe (Influenza) começou no dia 2 de setembro e segue até 26 de outubro. Ela é voltada aos grupos prioritários, como idosos, gestantes e pessoas com comorbidades, para prevenir complicações graves da gripe. Para se vacinar, basta procurar uma UBS, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, levando os documentos pessoais já mencionados. Até o momento, apenas 22% do público-alvo foi imunizado, com 27.878 pessoas vacinadas.

CRONOGRAMA

A vacina contra a febre amarela segue um cronograma específico, já que o frasco contém doses múltiplas e, após aberto, tem validade de apenas 6 horas. Para facilitar o acesso, as UBSs administram essa vacina em dias alternados, das 8h às 16h:

•Segunda-feira: Aeroporto Velho, Jutai, Matinha, Fátima, Livramento e Mararu.

•Terça-feira: Santarenzinho, Jaderlândia, Nova República, Jardim Santarém, Santana e Maicá.

•Quarta-feira: Área Verde, Diamantino, Esperança, Boa Esperança, Uruará, Vitória Régia, Santo André, Floresta, Fátima, Jacamin, Maracanã, Mapiri, Salvação.

•Quinta-feira: Aparecida, Amparo e Santíssimo.

•Sexta-feira: Conquista, Interventoria e Santa Clara.

TRÍPLICE VIRAL

Devido às mesmas restrições de armazenamento, essa vacina segue cronograma semelhante:

•Segunda-feira: UBS Conquista, Livramento, Matinha.

•Terça-feira: Jardim Santarém, Uruará, Mararu, Nova República, Aeroporto Velho.

•Quarta-feira: Diamantino, Fátima, Mapiri, Santana, Esperança, Floresta, Santa Clara, Vitória Régia, Salvação, Santo André.

•Quinta-feira: Amparo, Área Verde, Santíssimo, Aparecida, Jaderlândia, Jutai.

•Sexta-feira: Interventoria, Santarenzinho, Maicá, Maracanã.

A vacina BCG, que protege contra formas graves de tuberculose, segue um cronograma variável, alterado mensalmente para atender diferentes regiões de Santarém. Esse revezamento de doses nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) é uma estratégia para garantir que a imunização alcance toda a população, apesar das limitações de oferta.

A vacinação antirrábica humana segue um procedimento específico. Ela é realizada nas UBSs das regiões urbanas da Aldeia, Fátima, Laguinho e Nova República. A vacina é indicada para pessoas mordidas por cães, gatos ou animais silvestres. Após a avaliação de um profissional de saúde, que determinará a gravidade da mordida, será decidido se a vacinação é necessária. Se for o caso, o paciente será encaminhado para a aplicação da vacina.

Imagem: Agência Santarém