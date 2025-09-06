Setembro Verde mobiliza torcedores no Mangueirão em apoio à doação de órgãos

Ação da Sespa e da Central Estadual de Transplantes levou mensagens de conscientização durante jogo do Paysandu pela Série B

Por Bianca Botelho (SESPA)

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e da Central Estadual de Transplantes (CET), realizou na sexta-feira (5) uma mobilização da campanha Setembro Verde, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém. A iniciativa aconteceu durante a partida entre Paysandu e Volta Redonda, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e buscou sensibilizar a população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos e estimular o diálogo dentro das famílias sobre o tema.

Logo no início da programação, a campanha ganhou destaque: crianças que acompanharam os jogadores na entrada em campo vestiam camisas alusivas à causa, enquanto os atletas exibiram uma faixa com a mensagem da campanha. O telão do estádio também reforçou o lema: “Doar é semear uma nova vida”.

Biomédica Ierecê Miranda explica que setembro é dedicado à conscientização sobre a doação de órgãos

Segundo a biomédica da CET, Ierecê Miranda, o Pará tem avançado em números de doação, mas ainda enfrenta desafios diante da grande fila de espera. “O mês de setembro é dedicado à conscientização sobre a doação de órgãos, com o dia 27 marcado como o Dia Nacional do Doador. Queremos ampliar a divulgação, realizar mais transplantes e, assim, oferecer qualidade de vida às pessoas que aguardam por uma doação”, destacou.

A biomédica reforçou a importância de falar sobre o tema em família. “Quando ocorre a perda de um ente querido, é muito difícil tomar essa decisão sem conhecer a vontade da pessoa. Por isso, é fundamental que cada um expresse esse desejo aos familiares. Ser doador é permitir que a vida continue”, afirmou Ierecê.

Enfermeira da Central de Transplantes (CET), Oziele Silva observa que a campanha busca visibilidade para a doação de órgãos

A enfermeira da CET, Oziele Silva, também ressaltou a relevância da ação em espaços públicos. “Levar essa mensagem a grandes eventos é essencial, e o Estado tem abraçado essa causa por meio de parcerias”, disse.

Para a torcedora Karine Mesquita, mãe de Josias Júnior, de 7 anos, que participou da entrada em campo como sócio Lobinho, a experiência foi emocionante. “É uma iniciativa muito importante, porque ajuda a população a entender melhor a doação de órgãos, que é uma forma de manter a vida presente, mesmo após a partida de alguém”, afirmou.

Karine Mesquita com o filho, Josias Júnior, de 7 anos, que entrou em campo com os atletas do Paysandu

Sobre o jogo, o Paysandu saiu na frente com gol de Thalisson, mas acabou derrotado de virada pelos cariocas, que marcaram com Gabriel Barbosa e Raí, fechando o placar em 2 a 1.

Cenário no Pará

De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), 73.937 pessoas aguardam por um transplante no Brasil, sendo 1.296 no Pará. Entre setembro de 2024 e agosto de 2025, a CET registrou 232 notificações de morte encefálica, das quais 180 eram elegíveis para doação. No entanto, apenas 55 se tornaram doadores efetivos, devido a 77 recusas familiares – índice de cerca de 58%.

Entre janeiro e julho de 2025, o Pará realizou 266 transplantes: 205 de córnea, 36 de rins, 16 de medula óssea, seis de fígado e três osteomusculares. Os números já superam os do ano anterior, que registrou 32 doações de múltiplos órgãos. A descentralização do processo também avança, com hospitais regionais capacitados para identificar potenciais doadores e apoiar a captação no interior.

Crianças participaram da campanha da Central Estadual de Transplantes (CET) e da Sespa no Mangueirão em Belém

Como ser doador

Qualquer pessoa pode ser potencial doadora de órgãos e tecidos. Não é necessário registrar em cartório ou em documentos oficiais: basta informar à família o desejo de ser doador, já que a autorização depende exclusivamente dos familiares.

Próximas ações da campanha

A programação do Setembro Verde segue até o final do mês com atividades educativas em hospitais, palestras e mobilizações em eventos esportivos.

• 10/09 – Imersão prática com visitas técnicas | Hospitais Regionais

• 14/09 – Manhã no Parque | 7h às 12h | Parque do Utinga

• 20/09 – Mobilização no jogo do Remo | 20h30 | Mangueirão

• 23/09 – V Simpósio Setembro Verde | 14h às 18h | Unama BR

• 28/09- Manhã no Praça| 8h às 12h | Praça Batista Campos

• 28/09 – Encerramento com mobilização no jogo do Remo | 20h30 | Mangueirão

Texto de Suellen Santos / Ascom Sespa

Foto: Divulgação