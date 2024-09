SINOBRAS, empresa do Grupo Aço Cearense, abre inscrições para a 12ª Corrida do Aço

Atenção corredores, inscrições abertas para a 12ª edição da Corrida do Aço, realizada pela SINOBRAS, siderúrgica pertencente ao Grupo Aço Cearense. O evento, que já faz parte do calendário esportivo do estado, será realizado no dia 3 de novembro, com largada às 6h30, na Praça São Félix de Valois, na Marabá Pioneira, em frente a Orla Sebastião Miranda, em Marabá (PA). Os percursos serão de 7km para a corrida e 3km para a caminhada. Podem participar do evento colaboradores da siderúrgica e a comunidade em geral.

⠀

O período de inscrição será até dia 5 de outubro, no site. Os valores das inscrições são de R$ 80,00 para o público externo e R$ 60,00 para colaboradores, para caminhada e corrida. O pagamento poderá ser feito por meio de cartão de crédito ou PIX. Durante todo o percurso, os participantes terão à disposição três pontos de hidratação, além de carro de som com animador para a caminhada.

Premiações do evento

Serão premiadas três categorias: Geral – Comunidade e SINOBRAS, Faixa Etária e Equipe – Comunidade e SINOBRAS. O montante das premiações equivale a R$ 8.400,00 e será distribuído para um total de 12 corredores individuais e 2 equipes. O valor da bonificação das equipes é de R$ 1.000,00.

A premiação da classificação Geral da corrida (Masculino e Feminino) será troféu, medalha e premiação em dinheiro de: R$ 800,00 para o primeiro colocado, R$ 500,00 para o segundo colocado e R$ 300,00 para o terceiro colocado.

Também serão premiadas as duas melhores equipes (Comunidade e SINOBRAS) com troféu e R$ 1.000,00. Cada equipe deverá ter no mínimo 10 atletas e a classificação será definida pelo somatório dos dez melhores tempos.

A premiação para as faixas etárias será um mini troféu, sendo as faixas: 18 a 29 anos, 30 a 39, 40 a 49 anos, 50 a 59 e 60 em diante. A premiação será para os 3 primeiros colocados – masculino e feminino, considerando comunidade e SINOBRAS.

Sobre os kits

A entrega dos kits para o público externo será nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, das 10h às 22h, no Partage Shopping Marabá. Os kits dos colaboradores inscritos serão entregues de 29 a 30 de outubro, das 7h30 às 17h, na SINOBRAS. Os competidores receberão camisa, squeeze, número de peito com chip e alfinetes e sacochila.

Serviços

12a Corrida do Aço

Data: 03 de novembro de 2024

Largada: às 6h30

Local de partida: na Praça São Félix de Valois, na Marabá Pioneira, em frente a Orla Sebastião Miranda, em Marabá (PA)

Inscrições: até dia 5 de outubro

Foto: Divulgação