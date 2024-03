Suprema Corte permite que Texas prenda imigrantes ilegais

Nesta terça-feira (19), a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu permitir que o Texas prenda suspeitos de terem cruzado a fronteira de forma ilegal. As informações são do G1.A Suprema Corte, por enquanto, irá manter a lei estadual que o Texas havia aprovado contra a entrada ilegal no estado. A pena para o crime varia de 180 dias a 20 anos de prisão.

Pela lei estadual que tornou crime a entrada ilegal, juízes podem mandar que imigrantes voltem para o México. Caso a pessoa se recuse a voltar, pode ficar detida por até 20 anos.

A decisão da Suprema Corte representa uma derrota para o governo do presidente do país, Joe Biden, que havia pedido a suspensão da lei do Texas até uma decisão final sobre a questão.

Na rede social X, o governador do Texas, Greg Abbott, se manifestou sobre a decisão.

– Em uma decisão de 6 a 3, a Suprema Corte dos Estados Unidos permite que o Texas comece a aplicar o SB4 que permite a prisão de imigrantes ilegais – destacou.

Fonte: Pleno News Foto: HOLLIE ADAMS / POOL/EFE/EFEVISUAL