TCM reúne prefeitos marajoaras em Soure, na próxima semana

O Gabinete de Articulação de Políticas Educacionais – Gaepe, coordenado pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, através do conselheiro Cezar Colares, se reúne em Soure, Região de Integração do Marajó, na próxima semana, com prefeitos eleitos e reeleitos dos 17 municípios do arquipélago. Criado há mais de três anos com a finalidade de fortalecer a educação do ensino fundamental, elevar a taxa de alfabetização, e apresentar soluções para o baixo Índice de Educação Básica, o Ideb, o Gaepe vem realizando visitas técnicas aos municípios do Marajó, investindo em planejamento educacional, gestão orçamentária das secretarias municipais e escolas, sistemas de acesso aos programas do FNDE e dinheiro direto nas escolas, além da formação de lideranças educacionais e a melhoria das estruturas e equipamentos das secretaria e escolas municipais.

“Iniciamos a capacitação em Gestão Orçamentária e Financeira dos recursos da educação, depois trabalhamos o planejamento e desenvolvimento das atividades anuais, determinamos os objetivos, diretrizes e metas, visando assegurar sua plena execução e monitoramento” destacou o conselheiro Cezar Colares, abordando os avanços do programa desde sua criação.

O prefeito de Soure, Guto Gouvêa, atesta os avanços alcançados pelo Gaepe e a decisão dos prefeitos de investir mais na educação com qualificação profissional, regionalização da merenda escolar, na qual Soure se destaca, na busca ativa de crianças que abandonam as escolas e a participação efetiva de diretores, professores, técnicos e merendeiras na construção de um ensino melhor e mais abrangente.

ILHA

O grupo Henvil de Navegação e o respeitado chef de cozinha Delano, adquiriram o velho hotel Ilha do Marajó, um dos recantos mais marajoara da ilha, exatamente na foz do rio Paracauary.

Na imagem, o prefeito Guto Gouvêa e o jornalista Reginaldo Ramos, comemoram com o chef Delano e José Vitor Pereira, da Henvil. O hotel reabre totalmente repaginado em julho, com pacote casado: transporte, hospedagem, gastronomia e turismo de família e de aventura. (Colaborou Pedro Medina/Ronabar)

Imagem: Alex Ribeiro/Agência Pará de Notícias