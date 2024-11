Preta Gil passa por nova cirurgia após dores de cálculo renal

A cantora Preta Gil, 50 anos, anunciou, em suas redes sociais nesta sexta-feira (8), que passou por uma nova cirurgia. O procedimento faz parte do tratamento contra o câncer ao qual ela vem sendo submetida.

Segundo a artista, após sentir dores foi descoberto que cálculos renais entupiram o cateter que ela utiliza e, então, foi necessário passar por uma cirurgia para substituir o dispositivo.

– Ontem, senti dores na pelve e na lateral direita da barriga, fiz exames e descobri que estava com cálculos renais, o que ocasionou a obstrução do meu cateter. Hoje, precisei passar por uma cirurgia para fazer a troca do meu Duplo J – explicou Preta Gil.

Ela também deixou os fãs despreocupados, dizendo que está bem e continua sendo monitorada pelos médicos no hospital, com alta prevista para a próxima segunda (11).

Outra informação dada por Preta foi de que a quimioterapia está suspensa por causa do procedimento, mas essa pausa não terá implicações no avanço do tratamento.

