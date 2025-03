Timão é o campeão de São Paulo após empate sem gols com o Palmeiras

Depois de seis anos, o Corinthians voltou a soltar o grito de campeão ao superar o arquirrival Palmeiras e conquistar o Campeonato Paulista de 2025, ontem, quinta-feira, 27, com o empate em 0 a 0 na Neo Química Arena. É o 31º título paulista da história do Corinthians, o maior campeão estadual de São Paulo. E o troféu vem graças a Hugo Souza, que defendeu pênalti de Raphael Veiga, aos 28 minutos do segundo tempo.

Como havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto, no Allianz Parque, o Corinthians garantiu o fim da fila de títulos no placar agregado, diante de quase 49 mil torcedores, recorde de público da Neo Química Arena.

HUGO SOUZA, HERÓI

Em uma trajetória ainda recente mas já marcante, Hugo Souza voltou a ser herói do Corinthians na Neo Química Arena. Agora, em jogo que valeu título.

No momento de maior vulnerabilidade do Timão no jogo, o pênalti marcado para o Palmeiras, Hugo se agigantou contra Raphael Veiga, cobrador que dificilmente erra, e fez grande defesa.

Foi o sétimo pênalti defendido por Hugo Souza em 20 cobranças que encarou como goleiro do Corinthians, em 50 jogos.

O JOGO

Diante de sua torcida, o Corinthians já entrou em campo vencendo a final do Paulistão, pela vantagem construída no Allianz Parque. Por isso, o time de Ramón Díaz não fez tanta questão de buscar o ataque com veemência.

Ainda assim, foi do time da casa a melhor chance do primeiro tempo: aos 26 minutos, Garro recebeu de Memphis Depay e finalizou de fora da área. A bola estourou na trave do goleiro Weverton.

Do lado do Palmeiras, a arma era explorar a bola aérea, notavelmente a grande fraqueza defensiva do Corinthians. Estêvão, mais centralizado do que o normal, não conseguiu criar como de costume, e o time não teve uma única chance clara na etapa inicial.

ETAPA COMPLEMENTAR

Até o pênalti de Félix Torres sobre Vitor Roque, aos 28 minutos do segundo tempo, o segundo tempo também parecia ser tão morno quanto o primeiro. Mas o erro do zagueiro equatoriano mudou o panorama.

Primeiro, por reclamação, Abel Ferreira foi expulso. Depois, Veiga perdeu pênalti e aumentou a idolatria de Hugo Souza. Na sequência, Torres voltou a fazer falta em Vitor Roque, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com vantagem numérica, o Palmeiras tentou um abafa final, acionando o centroavante Flaco López, mas não conseguiu ser minimamente criativo e viu o Corinthians, na raça, pela 31ª vez — cinco a mais que o rival.

CARTÕES VERMELHOS

Como já era de se esperar, tivemos as famosas cenas lamentáveis, dignas de um clássico tenso. Foi na reta final. Com um a menos, o Corinthians segurava o jogo, e Memphis Depay decidiu subir na bola na linha de fundo.

A atitude causou uma confusão generalizada. Martínez, do Timão, acertou um tapa no rosto de Marcelo Lomba, que revidou com um chute. O jogador corintiano já tinha sido substituído e Lomba estava no banco.

Ambos receberam cartões vermelho, já fora de campo.

Os acréscimos também foram marcados pelos sinalizadores que a torcida do Corinthians acendeu e, em alguns casos, arremessou no campo, causando uma fumaceira que atrapalhou os minutos finais.

