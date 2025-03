Mundo – Terremoto de magnitude 7,7 atinge a região central de Mianmar e Tailândia

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o centro de Mianmar na nesta sexta-feira, 28, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O terremoto ocorreu 16 quilômetros ao norte a noroeste da cidade de Sagaing, por volta das 12h50, horário local, disse o USGS. Em Bangcok, na Tailândia, são impressionantes as fotos de águas de piscinas jorrando do alto de arranha-ceus no centro da capital do País.

Um tremor secundário de magnitude 6,4 atingiu a região cerca de 12 minutos após o terremoto inicial, conforme o USGS.

Não houve nenhuma informação imediata sobre danos em Mianmar, país que está em guerra civil desde 2021.

Um morador de Yangon, que não quis ser identificado, disse à CNN: “Sentimos o terremoto por cerca de um minuto e então corremos para fora do prédio”.

“Vimos outras pessoas correndo para fora dos prédios também. Foi muito repentino e muito forte”, acrescentou.

Os tremores foram sentidos até a capital da Tailândia, Bangkok, onde um jornalista da CNN relatou cenas frenéticas em seu apartamento, com luminárias balançando para frente e para trás enquanto os moradores corriam para sair do prédio.

Uma pessoa morreu e outras 50 ficaram feridas depois que um prédio alto que estava em construção desabou na cidade.

Outro morador da cidade de Chiang Mai, no norte da Tailândia, que também não quis ser identificado, disse: “Senti por cerca de dez segundos no meu quarto, percebi que não conseguiria ficar lá dentro. Então corri para a rua.”

Nas redes sociais chinesas, os usuários disseram que puderam sentir o terremoto nas províncias de Yunnan, na fronteira com Mianmar, e Shaanxi.

Uma ponte que conecta as regiões de Ava e Sagaing, desabou após os ftremores, de acordo com um vídeo compartilhado nas redes sociais.

A filmagem mostra partes da Ponte Velha de Sagaing após cair no Rio Irauádi, que corre do norte ao sul do país.

REUNIÃO DE EMERGÊNCIA

Paetongtarn Shinawatra, primeiro-ministro da Tailândia, país vizinho a Mianmar, está realizando uma reunião de emergência após o terremoto.

Tremores foram sentidos em toda a Tailândia, incluindo a capital Bangkok e a cidade de Chiang Mai, no norte, de acordo com moradores e a agência de desastres do país.

O primeiro-ministro estava na cidade de Phuket para uma reunião no momento do terremoto.

Da Redação com informações e imagem da CNN Brasil