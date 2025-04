Tocantins lidera na recuperação de áreas degradadas na Região Norte

O Governo do Tocantins comemorou, na sexta-feira, 25, a primeira posição entre os estados da Região Norte em recuperação de áreas degradadas, segundo ranking publicado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). No cenário nacional, o estado ocupa a sexta posição. O levantamento utiliza dados do MapBiomas e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), validados pelo Centro de Inteligência Geográfica em Gestão do Meio Ambiente (Cigma) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh).

De acordo com o Cigma, o desempenho do Tocantins é resultado do investimento em um conjunto de medidas voltadas à recuperação de áreas impactadas. O governador Wanderlei Barbosa afirmou: “Esse resultado mostra que estamos trabalhando compromissados com o crescimento produtivo e econômico em todo o território tocantinense, de forma que possa garantir o sucesso da nossa estratégia de desenvolvimento sustentável.”

O secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcello Lelis, destacou o trabalho conjunto entre diferentes setores da administração pública. “O governador Wanderlei Barbosa determinou a articulação entre os setores e é o que estamos fazendo, além do investimento no conjunto de medidas que transformem em ativos as superfícies impactadas no estado, com a recuperação de áreas degradadas”, declarou.

Entre as estratégias do governo, destaca-se a elaboração do Plano Estadual de Recuperação da Vegetação Nativa, em parceria com a Conservação Internacional no Brasil. O projeto Tocantins Restaura também avança, após a assinatura de um protocolo de negociação para restauração florestal, em Villars-sur-Ollon, na Suíça, prevendo investimento inicial de R$ 120 milhões.

O projeto Plantando Água foi ampliado para a região sudeste do estado, com o objetivo de revitalizar áreas de preservação permanente nas Bacias Hidrográficas dos rios Santo Antônio e Santa Tereza, Formoso, Lontra e Corda, e Manuel Alves da Natividade. A meta é recuperar 200 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APPs).

As mudas utilizadas nos projetos são produzidas pelos viveiros do Centro de Recuperação de Área Degradada do Tocantins (Crad), instalados nos municípios de Palmas, Gurupi, Araguatins e Natividade. Com capacidade anual de produção de 400 mil mudas, a estrutura é suficiente para recuperar cerca de 360 hectares de APPs.

O investimento total no projeto ultrapassa R$ 1,4 milhão, com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, e envolve parcerias com instituições como a Universidade Federal do Tocantins (UFT), o Instituto Federal do Tocantins (IFTO) e a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins).

Outras ações voltadas à recuperação de áreas degradadas estão em andamento e serão integradas no plano estadual que está em elaboração.

O ranking elaborado pelo CLP leva em consideração a área total modificada de uso antrópico para formações naturais em relação à área geográfica dos estados. Tocantins aparece com 0,42% de área recuperada, à frente de estados como Mato Grosso do Sul, Sergipe e Alagoas.

Fonte e imagem: Agrolink