Paysandu empata no Mangueirão em 1 a 1 com o CRB e segue na zona maldita da Segundona

A conquista do pentacampeonato da Copa Verde não foi suficiente para espantar a má fase do Paysandu no Campeonato Brasileiro Série B, em cuja competição o “Maior Campeão do Pará” segue na zona de rebaixamento. O Papão da Curuzu apenas empatou com o CRB na noite deste domingo, 27, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, onde fez a partida valendo pela quinta rodada da Segundona e jogando com um jogador a menos, haja vista que perdeu Leandro Vilela, expulso do gramado com um cartão vermelho.

Trata-se de um jogo bem complicado. A Fiel Bicolor fez sua parte e foi para o Mangueirão levar seu apoio e sua força ao Papão numa tarde/noite de chuva na Grande Belém, mas isso não foi suficiente para embalar a equipe que lutou até o fim em busca de uma vitória. No segundo tempo, o Nicolas ainda fez uma jogada espetacular, estava sozinho, porém, a finalização não aconteceu e, por isso, ele foi muito criticado.

Toda a equipe dos Titulares do Esporte estava no lance a lance pela Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo. O Papão não pode se queixar de falta de apoio, mas, como diz o ditado popular, “parece que enterraram a cabeça de boi na Curuzu”. No Brasileirão, ainda não deu certo nesta temporada.

O técnico bicolor, Luizinho Lopes, diz que a equipe merecia ganhar a partida de hoje, e lamenta o resultado. Entretanto, diz acreditar bastante no elenco.

Os gols foram descontados por Thiaguinho, para o CRB, aos 40 minutos, mas o Papão reagiu três minutos depois, com Reverson. Resultado final: 1 a 1.

PANORAMA

Agora, o Paysandu ocupa a 18ª posição com dois pontos conquistados. Já o CRB termina a rodada no G4, com 10 pontos. O próximo jogo do Bicola é sábado, 03/05, às 20h30, contra o Volta Redonda-RJ, no Estádio Raulino de Oliveira, no interior carioca. Já o CRB, confortável, recebe o Cuiabá-MT, na terça-feira, 06) no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Estado de Alagoas.

Texto: Roberto Barbosa/Edição: Nazaré Sarmento/Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu