Tráfego no canteiro central e ciclovia da Av. Duque de Caxias sofre alteração nesta segunda-feira (16)

O tráfego no canteiro central e na ciclovia da Avenida Duque de Caxias, em Belém, sofrerá alteração a partir das 8h desta segunda-feira (16), para o início das obras de requalificação que fazem parte dos legados da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro de 2025. Os espaços da via no trecho entre as travessas Antônio Baena e Humaitá serão interditados por um período de 120 dias.

“Essas alterações no tráfego são necessárias e para isso temos solicitado o apoio da Semob (Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém) e do Detran (Departamento de Trânsito) na orientação nesses locais. As interdições vão dar segurança aos trabalhadores e à população”, explica o secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral.

O canteiro central e a ciclovia entre a Antônio Baena e Humaitá serão interditados com tapumes, mantendo o espaço que já existe no perímetro para o retorno de veículos. E para não atrapalhar o tráfego das pessoas que utilizam a bicicleta como transporte, a empresa responsável pela obra, sob a supervisão da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), irá disponibilizar uma ciclovia provisória durante os serviços no local.

A Avenida Duque de Caxias receberá, por etapas, obras de requalificação ao longo dos seus 2,5 quilômetros, entre a Paróquia de Nossa Senhora de Fátima e o Hangar Centro de Convenções. As intervenções estão divididas da seguinte forma:

Engenharia/Urbanização: recuperação de redes de drenagem e pavimentação de via; sinalização vertical e horizontal; rede de transmissão de dados; urbanismo e acessibilidade (calçadas, piso tátil e mobiliários urbanos); e paisagismo.

Inteligência Urbana: controle de tráfego com sistema semafórico e faixas inteligentes; abrigos de ônibus com totens informativos, sistema Wi-Fi e câmeras de segurança; travessias conforto com faixas inteligentes equipadas com luminárias LED.

Além da Avenida Duque de Caxias, as intervenções que buscam adequações de maneira a otimizar a mobilidade urbana, acessibilidade e funcionalidade da capital paraense serão realizadas na Avenida Dr. Freitas, Avenida Pedro Álvares Cabral, Rua Belém, Rua Municipalidade, Avenida Senador Lemos, Avenida Visconde de Souza Franco, Avenida Júlio Cézar e Avenida Almirante Tamandaré.

