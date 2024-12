Santarém abre programação natalina com parada e chegada do Papai Noel

Foi embaixo de uma chuva leve que o bom velhinho ao lado da Mamães Noel dentro de um carro alegórico chegou em Santarém para abrir a época mais mágica, emocionante e iluminada do ano. O bom velhinho contou com a presença de duendes e chegou nesta sexta, 13, na orla da cidade, anunciado pela tradicional Parada Natalina com a participação de 22 escolas municipais.

A programação oficial da Prefeitura de Santarém, que tem como tema ‘’Novos Sonhos. Uma Nova Magia’, é coordenada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras).

A tradicional parada natalina esteve sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação (Semed) com a Escola de Artes Emir Hermes Bemerguy, professora Monique Damasceno e equipe, com a participação de crianças das Unidades Municipais de Educação Infantil (Umei’s) e Centros Municipais de Educação Infantil (Cemei’s) desfilaram suas alegorias encantando toda a população. As bandas das escolas Almirante Soares Dutra, Princesa Izabel, Maria Amália, e Maria de Lourdes, Escola Frei Ambrósio e Ubaldo Correa, anunciaram com cores e emoção, a chegada do Bom Velhinho.

Os participantes estavam fantasiados em temas natalinos. O Papai Noel veio atrás do desfile em seu brilhante carro alegórico, cumprimentando crianças e adultos que os aguardavam ansiosos por este momento de mágica e encantamento.

O prefeito Nélio Aguiar esteve presente acompanhado da primeira dama de Santarém e Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito. Também estiveram presentes secretários de governo e o prefeito eleito José Maria Tapajós.

Com a chegada do Papai Noel em sua Casinha a população já foi recepcionada logo após o prefeito entregar a chave da cidade, mais de fizeram um registro fotográfico com o Bom Velhinho que este ano ganhou apoio dos Duendes que tornaram a casinha mais mágica ainda.

“É a primeira vez que a gente vem visitar a casinha do Papai Noel, é a primeira vez que a gente vem acompanhar e foi muito legal tanto pra ele quanto pra mim. Até os adultos acabam se encantando com tudo isso? Isso, até os adultos acabam se contagiando com a alegria do Natal. É muito importante, participar, porque tira um pouco também a criança de casa, daquele ambiente que a criança fica muito em casa, acaba vindo pra se divertir e se distrair, tanto a gente adulta quanto a criança,” contou Eliane Silva.

“A gente fica muito feliz de estar trazendo esse momento para as famílias de Santarém, em especial as crianças, a magia, a esperança, o encanto que é essa época do Natal e com a presença do Papai Noel que já recebeu a chave das mãos do Prefeito e hoje a gente fez essa abertura da programação natalina com o desfile em uma parceria junto com a Secretaria de Educação. No sábado nós vamos continuar com as programações aqui na praça e no domingo nós vamos ter pela manhã o Natal no parque, onde a gente vai fazer a distribuição de brinquedos e de brincadeiras também lá e a noite nós temos a cantata também pela Semed no Anfiteatro. Então a gente está convidando toda a população já nesse clima, as crianças no clima de férias, precisando de uma programação. Então venham visitar a casinha do Papai Noel, conversar com o Papai Noel, fazer seus pedidos aí, presente pro Natal” disse Celsa Brito Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social.

“É um momento sempre de muita emoção, é um momento mágico, realmente, e todo esse carinho das nossas crianças, da população, das famílias, nesse momento de confraternização, de comemoração pelo aniversário de Jesus, e a presença dos símbolos do Natal, a iluminação do Natal, o Natal de luz, a presença do Papai Noel, que sempre encanta todas as nossas crianças, trazendo presentes com as crianças aqui em Santarém. Então é um momento realmente que a prefeitura, junto com a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação, promove esse momento, o final de ano, se aproximando do Natal, para que Santarém entre juntamente com todas as famílias. Entre nesse clima tão gostoso, tão maravilhoso, de confraternização natalina, Santarém já respira o ar natalino”, observou o prefeito Nélio Aguiar

PROGRAMAÇÃO

A programação continua neste sábado, 14, com a apresentação da Banda da Escola Municipal Maria de Lourdes, às 20h15.

No domingo,15, irá acontecer a tradicional entrega de presentes no Parque da Cidade. A programação ocorrerá das 8h às 12h. Serão distribuídos 4 mil brinquedos.

No domingo à noite, haverá a tradicional apresentação da Cantata Natalina com o tema ‘Jesus Nasceu’ responsabilidade da Escola de Artes.

Nas demais noites, serão realizadas apresentações culturais ao lado da Casinha localizada na Praça Barão de Santarém.

O Papai Noel estará na Casinha até o dia 23 de dezembro, recepcionando a população das 18h às 21h. Com exceção dos dias 24, 25, 31 e 01, quando não haverá visitação na parte interna. No dia 23 de dezembro, último dia do Bom Velhinho na sua casa, a visitação, será das 18h às 22h. E a Casinha poderá ser visitada na parte externa até o dia 6 de janeiro de 2025.

Imagens: Agência Santarém