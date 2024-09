Tribunal de Justiça do Pará oferece Casamento Comunitário Gratuito

O Tribunal de Justiça do Pará, em Belém, convida casais de baixa renda residentes na Região Metropolitana a participarem do Casamento Comunitário. As inscrições já estão abertas. São ofertadas 80 vagas para o casamento comunitário, e as inscrições podem ser realizadas por meio do site do TJPA, disponível neste link.

No ato da inscrição, os noivos deverão informar o número de seus documentos de identidade (RG e CPF), telefone, endereço de e-mail e o nome completo da testemunha que os acompanhará na cerimônia de casamento.

A cerimônia de casamento civil comunitário será realizada no dia 8 de novembro, com início às 9h, no Auditório Maria Lúcia Gomes dos Santos, anexo I do Tribunal de Justiça do Pará, localizado no bairro do Marco, em Belém.

A oficialização da união dos casais será realizada em parceria com o 2º Ofício de Registro Civil, Guedes Oliveira.

Etapas de Seleção:

Pré-inscrição on-line dos interessados; Análise dos documentos encaminhados na pré-inscrição; Entrega dos documentos originais no cartório e assinatura do proclamas do casamento; Tramitação dos proclamas; e Cerimônia do casamento com entrega da certidão de casamento aos casais.

Serviço

Inscrições para o Casamento Comunitário do TJPA

Data: 01 a 10 de setembro

Local:On-line

Foto: Ricardo Lima TJPA