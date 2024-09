A casa caiu: achado amarrado, candidato do PT forjou o próprio sequestro

Um candidato do PT ao cargo de vereador na cidade de Iguatu, no Ceará, será indiciado por falsa comunicação de crime após ter forjado o próprio sequestro. A informação foi confirmada pela Polícia Federal (PF). Em um vídeo que circulou pelas redes, Eliomar Cardoso da Silva aparecia amarrado com arame farpado, e com os adesivos de campanha rasgados e jogados no chão.

Em nota, a Polícia Federal informou que o caso teve início quando Eliomar reportou às autoridades locais o suposto crime, dizendo que teria sido sequestrado por uma organização criminosa. A PF, porém, teria identificado inconsistências no relato e, posteriormente, o próprio candidato a vereador acabou confessando ter forjado o ocorrido.

Com isso, Eliomar será indiciado por falsa comunicação de crime, conforme previsto no artigo 340 do Código Penal. O Ministério Público Eleitoral disse, em nota, que pedirá os documentos da investigação à Policia Federal “com objetivo de cessação do registro de candidatura”. No sistema Divulga, do TSE, o candidato já aparecia com a candidatura deferida.

“A notícia se espalhou rapidamente, gerando grande repercussão nas redes sociais e na imprensa, com uma série de fake news alimentando a narrativa”, disse o MP Eleitoral.

Procurados pelo portal G1 para comentar o caso e também para dizer quais serão os próximos passos em relação à candidatura, Eliomar e o Partido dos Trabalhadores ainda não se pronunciaram.

Imagem e fonte: Pleno.News