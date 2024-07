Trump ironiza e diz a Biden para seguir com “campanha poderosa”

Enquanto o presidente Joe Biden é pressionado por todos os lados para abandonar a corrida presidencial nos Estados Unidos, seu adversário político, Donald Trump, usa de tom irônico para incentivá-lo a permanecer na disputa. Em postagem sarcástica na Truth Social neste sábado (6), o republicano disse que o democrata “dorminhoco” deveria ignorar os críticos e continuar com “vivacidade e força” em sua “campanha poderosa e de longo alcance”.

– O trapaceiro Joe Biden deve ignorar seus muitos críticos e seguir em frente, com vivacidade e força, com sua campanha poderosa e de longo alcance. Ele deve ser afiado, preciso e enérgico, assim como foi no debate, ao defender suas políticas de fronteiras abertas (onde milhões de pessoas, incluindo um número recorde de terroristas, podem entrar em nosso país, vindo de prisões e instituições mentais, totalmente sem controle nem verificação!) – escreveu o ex-presidente.

Na sequência, Trump também afirma que Biden devia seguir com seus planos de “acabar com a Previdência Social”, de liberar “homens praticando esportes na categoria de mulheres”, de manter “altos impostos” e “altas taxas de juros”.

O republicano manteve o deboche e apontou que seu rival deveria continuar “estimulando um Exército ‘woke’, inflação incontrolável, recorde de audiências criminais, somente veículos elétricos, subserviência à China e a outros países, guerras intermináveis”.

– América em último lugar, perdendo nosso sistema baseado em dólar e muito mais. Sim, Joe Dorminhoco deve continuar sua campanha de destruição da América e FAZER A CHINA GRANDE NOVAMENTE! – finalizou.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/Ken Cedeno/Archivo