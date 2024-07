Moraes vira relator de ação de jornalista contra Allan dos Santos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), será o relator da ação movida pela jornalista Juliana Dal Piva, do ICL Notícias, contra Allan dos Santos. A profissional acusa o dono do Terça Livre de falsificar mensagens e publicá-las na rede social X.

Na ação, Juliana pede que o STF determine a realização de uma perícia nas mensagens que Santos compartilhou. As imagens eram de supostas mensagens de Juliana falando sobre um plano de prejudicar Filipe Martins, o ex-assessor especial de Jair Bolsonaro (PL) que está preso desde fevereiro.

Nas mensagens, que Juliana garante que são falsas, ela conversava com outro jornalista – não identificado – pedindo para que ele não denunciasse a falta de provas do caso contra Martins. O ex-assessor especial foi preso acusado de tentar fugir para os Estados Unidos, mas ele não deixou o Brasil na ocasião apontada.

Os prints desta suposta troca de mensagens entre Juliana Dal Piva e outro jornalista foram amplamente divulgados no X e agora Allan dos Santos será investigado pelo caso. O STF já acionou a Procuradoria-Geral da República para que se manifeste sobre o caso.

