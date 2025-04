Ulisses Pereira aumenta sua galeria de cinturão de boxe internacional

Ulisses Pereira, renomado técnico de boxe paraense com serviços prestados ao pugilismo nacional, comandando a seleção brasileira em olimpíadas, aumenta a coleção de cinturão de campeão, maior comenda no boxe profissional. Vive uma carreira de sucesso, desde do momento que engajou como técnico de boxe há 30 anos.

Recentemente foi campeão internacional na Polônia dirigindo Jackson Furtado [Neguinho] que venceu o polaco Dominik Harwankowki na disputa do cinturão polonês peso leve do Rocky Boxing Night.

O pupilo de Ulisses Pereira nocauteou Dominik no segundo round, numa luta prevista para doze rounds. Uma vitória memorável da dupla.

Uma carreira sólida em que destaca duas olimpíadas [Atlanta e Sydnei], três Sul-Americanos, três Pan-Americanos, além de um Mundial, na Irlanda, Ulisses forja campeão mundial, o caso do paraense Isaac Rodrigues.

No UFC foi coach de Vitor Belfort, Lyoto Machida, Maurício Shogun, Wanderley Silva entre outros.

Acelino ‘Popó’ de Freitas é seu eterno comandado, uma parceria recheada de conquistas dentro e fora do Brasil. Ulisses viaja nesta semana para São Paulo para treinar Popó que se apresentará no dia 17 de maio contra o ator Duda Nagle no Fight Music Show 6, em São Paulo.

Texto: Braz Chucre/Ronabar/Imagens: Divulgação