Usinas da Paz celebram o Dia das Crianças com programação especial

Outubro será um mês repleto de atividades especiais para a garotada nas Usinas da Paz! Na próxima quarta-feira, dia 16, a unidade da Terra Firme terá uma tarde de diversão para a criançada, a partir das 15h. Já no dia 19, a Usina Padre Bruno Secchi, no Bengui, preparou uma manhã com teatro, slime e massinha, das 9h às 12h.

O município de Ananindeua vai realizar a programação no dia 18 de outubro, quando completará 2 anos de funcionamento. A programação contará com brincadeiras, contação de histórias, banho de piscina e muito mais. já em Marituba, na UsiPaz Antônia Corrêa, a programação será realizada nesta sexta-feira (11), com brincadeiras, pinturas e jogos de tabuleiros.

No sudeste do estado, a criançada também terá uma festa especial. A UsiPaz Canaã dos Carajás preparou um dia inteiro de brincadeiras e oficinas para o Dia das Crianças, a partir das 8h30, no dia 12 de outubro.

Conforme a Secretária de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, a programação para o Dia das Crianças foi elaborada com o intuito de proporcionar não apenas momentos de lazer e entretenimento, mas também de aprendizado. Segundo ela, ‘Além de garantir momentos de lazer e entretenimento, queremos que as crianças desenvolvam habilidades e reflitam sobre temas como o respeito ao próximo e a preservação do meio ambiente, sempre de forma lúdica e divertida’.

Foto: Nucom Seac