Governador reforça apoio institucional ao Círio de Nazaré

Na manhã desta quinta-feira, 10, o Palácio dos Despachos, sede do Governo do Pará, recebeu a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, recebida com honras de Chefe de Estado. A chegada da Virgem de Nazaré, a Padroeira dos Paraenses, também foi marcada pelo reforço da gestão estadual em executar um pacote macroeconômico de ações para o desenvolvimento e fomento durante a quadra nazarena.

Durante a solenidade, o governador do Pará, Helder Barbalho, reforçou o sentimento vivenciado e o trabalho realizado. “Estamos felizes em poder contribuir para que o novo santuário seja implementado, para podermos permitir um novo espaço de visitação, um espaço de acolhimento aos marianos, aos devotos de Maria, aos devotos de Nossa Senhora de Nazaré. E assim, compreendendo a grandeza do Círio, deve gerar a oportunidade do convívio, não apenas na quadra nazarena, mas que possa ser um convívio todos os dias do ano. Para estarmos próximos dela, mas também, para estimular que milhares de pessoas que peregrinam pelo mundo possam ter a oportunidade da experiência de compreender o que é o Círio de Nazaré”, destacou o chefe do Executivo estadual.

A cerimônia de recepção da imagem foi conduzida pelo governador Helder Barbalho, acompanhado de outros servidores do governo e autoridades locais.

“Tenho certeza de que este é o momento em que nós temos que agradecer, mais agradecer do que pedir. Agradecer por tudo que ela tem feito por nós. Hoje o Estado vive um momento extraordinário, vive um momento de desenvolvimento, de crescimento, de encontro com os seus sonhos, de encontro com as suas vocações, ao mesmo tempo, em que sabemos de forma profundamente humilde, o gigantesco desafio que ainda temos a enfrentar. Mas renovando a esperança, renovando o sentimento de trabalho por este Estado e com isso, continuaremos a avançar cada vez mais para fazer um Estado mais justo e melhor”, afirmou o governador.

Investimentos estaduais – Entre os investimentos realizados pela gestão estadual, está o repasse de R$ 48 milhões na construção do Novo Santuário de Nazaré, em Belém. A iniciativa ocorreu logo após a missa de abertura do Círio 2024, na Basílica Santuário, na noite da última terça-feira, 8, e marcou o reconhecimento e a importância das ações realizadas pela igreja à população paraense. A parceria do governo do Pará com a Arquidiocese de Belém tem o intuito de estimular o turismo religioso e cultural na capital paraense, para além da quadra Nazarena, movimentando a economia local, atraindo visitantes e fortalecendo a tradição da Festa de Nazaré.

Além disso, o Governo do Pará mais uma vez será apoiador do Círio de Nazaré. Para a procissão de 2024, de número 232, conforme anunciado pelo governador, Helder Barbalho, durante a Missa do Mandato, serão repassados R$ 2 milhões à Arquidiocese de Belém, responsável pela organização de toda a festividade e a construção do Novo Santuário de Nazaré.

Operação Círio – Outra ação de destaque do governo estadual é o trabalho realizado para garantir ações de segurança durante o Círio de Nazaré. Este ano foram mobilizados mais de 8 mil agentes das forças estadual, municipal, federal e demais órgãos do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Sieds), conforme informações divulgadas em coletiva na tarde desta quarta-feira, 9. Ao todo, serão 19 ações, distribuídas por toda a festividade, ou seja, todas as 14 procissões oficiais do Círio, mais cinco eventos relacionados ao período. Os trabalhos começaram, efetivamente, no último dia 7 de outubro e vai até dia 27.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou ainda que o objetivo da operação é garantir a tranquilidade dos romeiros e turistas que estarão na capital paraense durante esses dias. Serão empregados, também, mais de 1.500 veículos, entre viaturas, ambulâncias e veículos de resgate, além de 19 embarcações e duas aeronaves. Para garantir o bem-estar do público, A Cruz Vermelha estará empregando 13.620 voluntários.

Círio e Saúde – Para prevenção e atenção à saúde, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) está intensificando os esforços de imunização durante o Círio de Nazaré 2024, com a instalação de um posto de vacinação na área de desembarque de passageiros do Aeroporto Internacional de Belém. A campanha, que ocorre de 7 a 11 de outubro, contará com atendimento 24 horas, garantindo que todos os que chegam à capital paraense tenham a oportunidade de se vacinar.

Em mais um ano, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) disponibilizará um ponto de apoio para os romeiros que passarão pela rodovia BR-316 em direção à capital paraense. Nesta sexta-feira, 11, a partir das 5h, profissionais e residentes da área da saúde oferecem cuidados multiprofissionais aos romeiros que entram em Belém pela BR-316. Na frente do Hospital, uma tenda estará armada para atender quem necessitar. Também serão realizados atendimentos no sábado, 12, quando ocorre a Trasladação, e no domingo, 13, da grande procissão do Círio.

Água para os Romeiros – A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) distribuirá 50 mil copos de água mineral em duas procissões do Círio de Nazaré: a Romaria Rodoviária, dia 11/10, e no Círio, na procissão de domingo, no dia 13/10. A água que será doada é produzida na Estação de Tratamento de Água (ETA) Bolonha, em Belém.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará