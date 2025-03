Ver-o-Peso chega aos 398 anos com festa e serviços à população

O cartão-postal mais famoso de Belém completou 398 anos nesta quinta-feira, 27, e as comemorações tiveram bolo de seis metros, música, prestação de serviços e muita emoção, numa ação realizada pela Prefeitura de Belém em parceria com o Governo do Estado. O prefeito Igor Normando e o vice-prefeito Cássio Andrade participaram da programação especial em frente ao Solar da Beira e o gestor municipal anunciou que o segundo andar do prédio será ocupado pelo Sebrae para apoio contínuo aos feirantes, com foco em vendas e capacitação.

“Hoje é um dia feliz e histórico, é para a gente guardar na memória. É aniversário do nosso maior cartão postal. Sem dúvida, o Ver-o-Peso representa o que existe de melhor na nossa cidade, para aqueles que escolheram Belém para viver. É no Ver-o-Peso que a gente encontra nossa maior diversidade cultural. É no Ver-o-Peso que a gente encontra o que há de mais valioso, o nosso povo”, disse Igor Normando.

Programação

Durante a programação, centenas de pessoas saborearam o bolo gigante de cupuaçu com doce de leite. Foram cerca de seis metros do doce que atraiu gente como a dona de casa Maria Fagundes, de 64 anos, que saiu cedo do bairro do Paar, em Ananindeua, para garantir uma fatia. “Eu tô achando muito bom, esse ano tá bem organizado. Porque todos os anos eu tô aqui. Só ano passado que não vim, mas esse ano tá bem legal”, avaliou.

A festa também contou com apresentações culturais, show do DJ Dinho, sorteios de brindes como ventiladores e liquidificadores, além de prestação de serviços de saúde e cidadania. A feirante Elizabeth Medeiros foi uma das ganhadoras dos sorteios e levou para casa um ventilador. “Eu saí de casa com a missão de comprar um ventilador pro meu pai. E ontem, minha mãe pediu isso pra Deus. Hoje eu fui sorteada. Foi uma bênção”, disse emocionada.

Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) garantiram o recadastramento itinerante dos permissionários da feira.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) ofertou vacinas contra influenza, febre amarela, tríplice viral e tétano, além de aferição de pressão arterial, oximetria e glicemia. Também foram realizadas consultas, testes rápidos de HIV e sífilis, com distribuição de preservativos e orientações.

“Muito bom poder fazer esse procedimento rápido e tranquilo. Essa programação tá muito boa e divertida”, comentou Lucia Chaves, moradora do bairro do Tapanã. Jhuly Duarte, de 35 anos, do bairro Águas Lindas, que participou pela primeira vez do aniversário do Ver-o-Peso. “A ação de consultas aqui tá sendo maravilhosa, principalmente o ginecologista que é uma especialidade muito difícil. Tô achando ótimo”, afirmou.

O complexo

Considerada a maior feira livre a céu aberto da América Latina, o complexo do Ver-o-Peso é formado por seis áreas interligadas. A movimentação começa ainda de madrugada, na Pedra do Peixe, com a venda de pescados direto das embarcações. Próximo dali, a Feira do Açaí recebe frutos recém-chegados pelos rios da região. O conjunto ainda conta com o Mercado de Ferro, o Solar da Beira e o Mercado de Carne, que fazem do espaço um símbolo da cultura e da identidade paraense.

Entre os rostos conhecidos do Ver-o-Peso, a erveira Beth Cheirosinha comentou a rotina na feira. “Chego cedo para comprar minhas ervas que vêm do interior. Aí, fico na minha barraquinha só esperando os clientes. Isso é uma maravilha. O Ver-o-Peso dá saúde para as pessoas”, garantiu com orgulho.

