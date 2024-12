Vídeo – Balsa com carregamento de madeira afunda nas águas barrentas do Rio Guamá, em Belém

Uma balsa carregada de madeira afundou na tarde de ontem, domingo, 08, no Rio Guamá, em Belém. Um homem que estava em um restaurante localizado na Ilha do Combu registou o momento do incidente. As causas do naufrágio ainda são desconhecidas, mas o fato deverá ser apurado pela Capitania dos Portos do Pará e Amapá.

Ainda não há informes acerca do volume de madeira transportado, origem e destino, bem como, se houve alguma vítima etc.

Não é comum naufrágio de balsas na região do Rio Guamá, águas que banham a capital paraense. No entanto, há um grande número de registros de naufrágios de outras pequenas embarcações no local.

A reportagem segue em busca de informações para atualizar esta matéria.

Imagem: Reprodução