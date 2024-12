Vídeo: Carlos Santos inspira empreendedoras em almoço promovido pelo CME

O almoço promovido pelo CME, na última quarta-feira (27), com a palestra motivacional de Carlos Santos, comunicador e empresário, sobre o tema “Quem Quer Dinheiro?”, foi um sucesso absoluto. O evento, que contou com a parceria da Sicoob, reuniu mulheres empreendedoras e entusiastas do mundo dos negócios, proporcionando um momento de networking e aprendizado.

A palestra de Carlos Santos abordou temas como mindset empreendedor, gestão financeira e estratégias para alcançar o sucesso profissional. O comunicador, com sua experiência e carisma, inspirou as participantes a perseguirem seus objetivos e a acreditarem em seu potencial.

Carlos Santos destacou: ‘Para fazer sucesso não é difícil. Agora, não é fácil permanecer no sucesso. Para isso, você precisa ter foco, disciplina e um coração ensinável. Você tem que aprender e nunca parar de aprender, e ensinar, transmitir aquilo que você apreendeu para os outros.’

Carlos Santos, comunicador e empresário.

A iniciativa do CME em promover eventos como este demonstra o compromisso da instituição em fortalecer o empreendedorismo feminino. A ideia é realizar mais encontros em 2025, com palestras e workshops sobre temas relevantes para o desenvolvimento de negócios.

“Mayanna Oliveira, Presidente do CME e Diretora Financeira da Aspeb Benefícios, destacou a importância do evento: ‘Tivemos a oportunidade de aprender muito com diversas especialistas que compartilharam seus conhecimentos sobre finanças, organização e outros temas relevantes para o nosso dia a dia. Esse tipo de encontro é fundamental para fecharmos o ano com chave de ouro e começarmos 2025 com novos desafios. Convido todas vocês a conhecerem o CME, uma rede de mulheres onde nos apoiamos mutuamente e crescemos juntas.’

Mayanna Oliveira, Presidente do CME e Diretora Financeira da Aspeb Benefícios.

Com a participação de parceiros como a Sicoob, o evento contou com um ambiente acolhedor e propício para a troca de experiências. As participantes tiveram a oportunidade de conhecer outras mulheres empreendedoras, ampliar suas redes de contato e buscar novas oportunidades de negócios.

A Diretora de Negócios da Sicoob, Daniele Santos, expressou sua satisfação em celebrar os 30 anos da cooperativa e em apoiar as mulheres empreendedoras do Conselho da Mulher Empresária. ‘É uma satisfação enorme para a nossa cooperativa participar desse evento e contribuir com a saúde financeira dessas mulheres. Acreditamos que, ao oferecer ferramentas e conhecimento sobre gestão financeira, podemos ajudar as empreendedoras a alavancarem seus negócios’, destacou Daniele.

Diretora de Negócios da Sicoob, Daniele Santos.

Por Marina Moreira