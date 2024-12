Vídeo: Amigas Solidárias entregam novo complexo à Missão Belém em Benevides

Em um ato de solidariedade e esperança, as Amigas Solidárias entregaram no último sábado (30) um novo complexo à Missão Belém em Benevides. A estrutura, equipada com cozinha industrial, padaria e fábrica de açaí, irá transformar a vida de idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Ana Paula Teixeira

A presidente do grupo Amigas Solidárias, Ana Paula Teixeira, contou sobre como está se sentindo com essa entrega tão importante: “Graças a Deus nós inauguramos a tão sonhada obra, é um complexo industrial, cozinha, padaria e fábrica de açaí da Missão Belém, para subsidiar a eles, para terem alimentos tanto para eles se alimentarem como para eles venderem. Hoje eles já fazem de uma maneira artesanal, alguns pães e biscoitos em menor quantidade, com esse novo complexo eles vão fazer em grande quantidade, para poder vender mais quantidade e de melhor qualidade”, destacou Ana Paula.

Margareth Maués

A vice-presidente do grupo, Margareth Maués, também destacou sobre esse momento: ‘Hoje é um dia muito especial para todas as solidárias, porque há dois anos nós vemos trabalhando nesse projeto, que graças a Deus ficou pronto e ao grupo e às meninas todas que se esforçaram esses dois anos, vendendo ingressos, largando as casas delas, fazendo coisas quase que impossíveis, para conseguir esse dinheiro, para poder hoje a gente entregar essa cozinha maravilhosa.

A entrega contou com a participação dos beneficiados e um delicioso brunch para mais de 200 pessoas. Essa conquista marca um novo capítulo na história da Missão Belém, proporcionando autonomia e dignidade aos assistidos.

Se inscreva no canal: