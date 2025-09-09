terça-feira, setembro 9, 2025
Vídeo: Influenciadora Paraense leva maniçoba e causa furor

Ela não só ensinou o preparo da maniçoba para os participantes, como também ressaltou a importância desse prato típico, que é um verdadeiro ícone da cultura do Pará.

A influenciadora digital paraense Sasheena Moura surpreendeu os participantes do Rancho do Maia, reality de Carlinhos Maia no Instagram, ao levar uma iguaria típica do Pará: a maniçoba. Durante uma refeição, ela apresentou o prato, explicando a tradição e o longo tempo de preparo.

A maniçoba é feita com a folha da mandioca-brava moída, cozida por no mínimo sete dias para eliminar uma substância tóxica. A versão paraense, servida por Sasheena, é rica em carnes de porco e defumados, e é conhecida como a “feijoada sem feijão”.

Antes de servir, Sasheena confessou que não é fã do prato, mas a reação dos participantes foi unânime: todos aprovaram. O influenciador Gordão da XJ foi o primeiro a experimentar e se surpreendeu, comparando o sabor à feijoada.

Essa não é a primeira vez que a influenciadora leva um pouco do Pará para o Rancho do Maia. Em uma edição anterior, ela já havia apresentado o açaí paraense, bem diferente da versão consumida no resto do Brasil.

O Rancho do Maia é um reality show informal que mistura convivência, festas e provas, transmitido pelo Instagram de Carlinhos Maia e dos próprios participantes. O formato já se tornou um fenômeno de engajamento nas redes sociais.

