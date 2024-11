WhatsApp deixará de funcionar em alguns modelos de iPhone e Android; VEJA LISTA

O WhatsApp, como um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, frequentemente atualiza seus requisitos mínimos de sistema para acompanhar o ritmo das inovações tecnológicas. A partir do dia 1º de novembro de 2024, muitos modelos de smartphones antigos, tanto Android quanto iPhone, deixarão de ser compatíveis com o aplicativo. Esse movimento visa garantir que os usuários possam aproveitar novas funcionalidades e medidas de segurança.

A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, informou que essas atualizações são essenciais para a manutenção do serviço. Para que o aplicativo continue operando corretamente, será necessário que os dispositivos rodem versões mais recentes de seus sistemas operacionais. No caso dos iPhones, a versão mínima exigida será o iOS 12.0, enquanto para Android, o requisito agora é o Android 5.0.

Quais Celulares Deixarão de Ser Compatíveis com o WhatsApp?

Com a nova atualização, uma série de aparelhos não suportará mais o WhatsApp. Os usuários desses modelos devem estar cientes de que não poderão mais enviar mensagens, fazer chamadas ou compartilhar mídias diretamente do aplicativo. Abaixo, uma lista de alguns dos principais dispositivos afetados:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6S

iPhone SE (primeira geração)

iPhone 6S Plus

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note II

LG Optimus G

LG Nexus 4

Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Motorola Moto G (primeira geração)

Samsung Galaxy Ace 3

Samsung Galaxy S4 Mini

O Que Fazer para Continuar Usando o WhatsApp?

Para continuar utilizando o WhatsApp, os usuários cujos aparelhos suportam versões mais recentes devem verificar se há atualizações de software disponíveis e realizá-las. No sistema Android, isso pode ser feito acessando as configurações do celular, navegando até a seção “Sistema” e procurando por atualizações de software. Já no caso dos dispositivos Apple, é necessário ir até “Ajustes”, “Geral” e depois “Atualização de Software”.

Para aqueles que não conseguem atualizar, a recomendação é considerar a troca para um modelo mais novo que suporte as versões de sistema requeridas pelo WhatsApp. Isso garantirá que as funcionalidades do aplicativo sejam plenamente utilizadas.

Por Que Essas Atualizações São Importantes?

1. Novos Recursos e Melhorias:

Incorporação de novas funcionalidades para enriquecer a experiência do usuário.

2. Segurança:

Corrigir vulnerabilidades e brechas de segurança que podem ser exploradas por hackers.

Proteger dados pessoais e financeiros armazenados nos dispositivos.

Garantir a privacidade dos usuários.

3. Fluidez do Sistema:

Otimizar o desempenho do aplicativo e do sistema operacional.

Resolver bugs e problemas que podem causar instabilidade.

4. Conformidade e Suporte:

Manter o aplicativo compatível com as últimas tecnologias e padrões de segurança.

Assegurar que os usuários continuem recebendo suporte técnico e atualizações de segurança.

5. Proteção contra Ameaças Digitais:

Defender os usuários contra malwares, vírus e outras ameaças cibernéticas.

Evitar a perda de dados e informações importantes.

6. Responsabilidade da Empresa:

Demonstrar um compromisso com a segurança dos usuários.

Resguardar a empresa de possíveis responsabilidades legais em caso de falhas de segurança.

Antes do aplicativo parar de funcionar em dispositivos incompatíveis, os usuários recebem notificações incentivando a atualização de seus sistemas operacionais. Essas notificações são uma tentativa do WhatsApp de minimamente impactar a experiência dos usuários, permitindo que eles tomem as devidas providências para evitar interrupções no serviço.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / paulion