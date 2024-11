Moradores do bairro Nova República participam de 6ª edição do projeto Valoriza Mulher 2024

A 6ª edição do projeto Valoriza Mulher 2024 aconteceu ontem, terça-feira, 29, no CRAS Nova República. O projeto é uma realização da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), através do Núcleo de Políticas Públicas para Mulheres.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Políticas Públicas para Mulheres, Naomi Moraes, o objetivo do projeto foi contribuir na promoção da autoestima e autonomia da mulher com serviços de orientação financeira e jurídica, designer de sobrancelhas, limpeza facial, corte de cabelo masculino e feminino e massagem corporal.

“Foi mais uma importante edição. Os moradores foram participativos e puderam usufruir de todos os serviços disponibilizados. Esta edição contou até com um gesto de solidariedade que foi a doação de cabelo, por parte de uma usuária do Cras,” contou a coordenadora.

“Eu já havia doado uma vez lá na Casa Rosa há dois anos. E hoje resolvi doar novamente, é um gesto de se doar, de ajudar as mulheres em tratamento,” contou Maria Nunes de Freitas, 69 anos.

“Eu adorei o projeto, é muito bom, gratificante, e está ajudando as pessoas que não têm muitas condições de fazer um corte de cabelo, por exemplo. Tirar dúvidas, então, foi muito bom, maravilhoso,” disse Letícia Farias, moradora do bairro Nova República.

“O que marcou esta edição do Valoriza foi essa doação de cabelo, pois estamos em um mês muito importante, o Outubro Rosa, que trabalha com a campanha da prevenção ao câncer de mama. Agradecemos a população que compareceu a mais essa edição e, também, os parceiros que estiveram conosco,” observou Celsa Brito, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social.

O projeto contou com a parceria de diversas instituições e voluntários, empresa Profissionaliza, Núcleo de Práticas Jurídicas da Unama, Sest/Senat e Sicredi.

Imagens: Agência Santarém