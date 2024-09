XI Festival do Açaí vai movimentar o Vale do Acará

O XI Festival do Açaí do Vale do Acará é um projeto de empreendedorismo e incentivo à plantação de açaí no município de Acará, município da região de Tomé-Açu, no nordeste do Estado, com o objetivo de incentivar os agricultores da região para a utilização correta da terra, ensinar as técnicas de manejo e plantação, escolhas das melhores sementes do açaí para o plantio, dentre outros. Mais de 20 mil pessoas são esperadas para o evento, que será realizado nos próximos dias 14 e 15 de setembro e movimenta todos os anos a economia local.

De acordo com o coordenador geral do evento e pastor presidente da Assembleia de Deus, Paulo Sérgio Cabral, a produção do fruto no município não é mais somente de subsistência. “Conseguimos por meio do trabalho social fomentado pela igreja juntamente com nossos parceiros e a Emater Pará, sair da economia de subsistência para a comercial. Este ano, já estamos trabalhando uma grande comemoração para celebramos os 10 milhões de pés de açaí em nosso município”, anuncia.

Segundo os organizadores, cerca de 40 mil produtores vivem da cultura do açaí no município do Acará, um dos maiores próximos à capital Belém. “A igreja ajuda nesse projeto incentivador, dando cursos, fornecendo as mudas, escolha das sementes, etc… As aulas ocorrem periodicamente nas comunidades, com apoio dos técnicos da Emater”, explica.

O festival acontecerá na Praça da Bíblia, onde existe toda uma ornamentação temática das barracas, vendas de produtos e artesanatos, exposições, comidas, tudo oriundo do açaí.

Haverá ainda, dentro da programação a formatura dos novos teólogos.

“Aproveitamos a festividade para realizar a colação do curso teológico que tem a duração de um ano e um ano e meio. Este ano teremos 480 novos concluintes do Quartel General da União de Mocidade das Assembleias de Deus no Estado do Pará e da Escola Teológica das Assembeias de Deus no Estado do Pará (ESTEADPA). Este ano será a maior formatura da história”, revela o presidente.

Shows com as bandas de percussão Homens da Fornalha (Marajó), Louvores ao Rei, PR e cantor Samuel Mariano ( atração nacional), além de bandas locais.

