Datena passa por exames, cancela agendas e fará pronunciamento

O apresentador José Luiz Datena, candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, teve que cancelar agendas de campanha nesta terça-feira (3) por causa da realização de exames no Hospital Sírio-Libanês. A assessoria do comunicador informou, porém, que os exames já estavam agendados, mas atrasaram, o que fez a programação ser alterada.

Na manhã desta terça, Datena faria uma visita ao Centro da capital e também estaria em uma sabatina do jornal Folha de S.Paulo, mas ambas as agendas tiveram que ser canceladas.

De acordo com a TV Globo, o candidato deverá fazer um pronunciamento a jornalistas ainda na tarde desta terça após deixar o hospital.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal