27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes será de 17 a 25 de agosto de 2024

Mais uma Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes foi lançada nesta quarta-feira, 10. Este ano, em sua 27ª edição, o evento acontece de 17 a 25 de agosto, no Hangar Centro de Convenções, em Belém. A entrada é gratuita, das 9h às 21h. Os homenageados desta edição são a mestra de cultura popular, Iracema Oliveira, e o escritor, Juraci Siqueira. A realização é do governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

No lançamento, realizado no teatro Estação Gasômetro, o titular da Secult, Bruno Chagas, reforçou que a Feira, “é um compromisso com a democratização do livro e da cultura. É uma política pública importantíssima que o governo do Estado desenvolve há 27 anos”.

“É um espaço de debate e celebração da nossa cultura, do Pará e da Amazônia. Desde 2019, elegemos dois homenageados e, este ano, temos a Iracema e o Juraci, que representam a cultura popular e a literatura”, frisou o secretário de Cultura do Pará.

Juraci Siqueira é marajoara de Afuá, e reconhecido pela obra diversa que abrange contos, poemas, cordéis, crônicas, entre outros gêneros, totalizando mais de 80 títulos publicados e mais de 200 premiações literárias.

Iracema Oliveira, exemplo de protagonismo feminino na cultura popular, é guardiã de grupos como o Pássaro Junino e o Cordão de Pássaro Tucano, além de coordenar outros importantes coletivos culturais no Pará.

Os dois ativistas culturais fizeram questão de agradecer ao convite e se disseram honrados com a homenagem. “Tenho toda uma vida dedicada à cultura popular, e ser homenageada pela Feira do Livro é um marco muito importante na minha vida, porque nunca passou pela minha cabeça que alguém fosse se lembrar da Iracema da cultura popular. Sou grata ao Governo do Estado e à Secretaria de Cultura. Eu estou muito, muito feliz”, disse Iracema.

Juraci resumiu o momento em duas palavras: alegria e emoção. “Nada mais dignifica o ser humano do que ele ser louvado e homenageado, não pelo o que ele tem, mas pela sua a sua obra, que é o que fica. Esse reconhecimento é por um trabalho de 40 anos de estrada. Sei que não dá para homenagear todo mundo, mas temos tantas escritoras e escritores do Pará que também merecem ser vistos, e estendo essa homenagem a eles também”, disse.

A FEIRA

Este ano, a programação terá em sua abertura, dia 17 de agosto, uma nova Voz, que trará para o centro das discussões as Vozes do Clima: A COP na Amazônia. Outras Vozes de destaques serão: da Poética e do Imaginário, no dia 18; da Diversidade e Inclusão, no dia 19; da Democracia e Liberdade, no dia 20; da Ancestralidade, no dia 21; da Tecnologia, no dia 22; da Juventude, no dia 23; do Escritor Paraense, no dia 24; e da Memória e do Patrimônio, no dia 25.

Dividida em três espaços, Arena Multivozes, Arena das Artes e a Arena Amazônia, a programação literária receberá circuito de atividades culturais e artísticas. Palco central da Feira, a Arena Multivozes será ambientada com intervenções artísticas que totalizarão 32 rodas de conversa, 12 saraus e 7 papos-cabeça. Haverá ainda a exibição de cinco programas Sem Censura e dois Mixturado, da TV Cultura, ao vivo. Já na Arena das Artes, espaço dedicado às crianças, será celebrado a infância por meio de teatros, histórias e apresentações lúdicas para os pequenos.

Um dos espaços mais aguardados pelo público, a Arena Amazônia apresentará shows todos os dias, às 20h, no estacionamento do Hangar. Entre as atrações confirmadas estão Amazônia Jazz Band, que convida o Arraial do Pavulagem; Frutos do Pará e convidados; AQNO; Dona Onete; Carabao; Zaynara; Trilogia e um tributo a Tonny Brasil.

ESTRUTURA

O evento ocorrerá em uma área total de 24 mil metros quadrados de área coberta, com climatização completa nos salões do Hangar 1 e 2, além da área externa, onde será instalada a Arena Amazônia. Ao todo, serão 230 estandes de livros, 138 empresas, incluindo 50 editoras, 37 livrarias e 59 distribuidores de livros. Destas empresas, 60 são do estado do Pará. Já na praça de alimentação, serão nove estandes para o consumo do público.

A estimativa é de que aproximadamente 2 mil vagas de empregos diretos e indiretos sejam geradas durante a montagem e realização da Feira. A previsão de vendas é de 780 mil exemplares de livros, o que movimentará cerca de R$18 milhões em negócios. A expectativa da Secult é receber cerca de 400 mil pessoas durante os nove dias, reforçando o posto já ocupado de maior festa literária do Norte do Brasil.

Ponto do Autor, Beco do Artista e Feira Criativa – A Feira do Livro valorizará escritores, artistas, ilustradores e artesãos locais com espaços dedicados: Ponto do Autor, Beco do Artista e Feira Criativa. Haverá sessões de autógrafos com escritores de vários municípios do Pará, 18 artistas visuais, ilustradores e quadrinistas selecionados para vender suas obras no Beco do Artista, e 18 empreendedores da Economia Criativa na Feira Criativa.

LANÇAMENTOS

Durante a Feira, a Secult lança duas obras dos homenageados. De Juraci Siqueira, um box intitulado “Juraci, o canoeiro das letras”, composto por três livros: “O menino que ouvia estrelas e se sonhava canoeiro”, “Histórias do Tio Totó” e “Itaí, a carinha pintada”, com ilustrações de Matheus dos Santos Bento. Iracema Oliveira será celebrada com o livro “Iracema voa: a mulher que traz a arte na alma”, de autoria de Ester Sá, com ilustrações de Lívia Guimarães.

Imagens: Alex Ribeiro/Agência Pará de Notícias