Com a presença do vice-prefeito eleito de Belém, Cássio Andrade, Paysandu ganha na Curuzu

Na noite desta segunda-feira, (11), com a presença dos torcedores alvicelestes que lotaram o Estádio da Curuzu, e a presença ilustre do torcedor, o vice-prefeito eleito de Belem, Cássio Andrade, o Paysandu venceu o Brusque–SC, pela partida válida da 36ª rodada da Série B, por 1 a 0, aonde os bicolores garantiram a sua permanência na competição e acabando com as chances do adversário de se livrar do rebaixamento. Esli foi quem balançou as redes para a equipe da casa.



O vice-prefeito e fiel torcedor do Paysandu, Cássio Andrade, ressaltou a importante vitória do time e a permanência na Série B de 2026. “Estou muito feliz como torcedor do Papão, essa vitória representa muito para todos esses torcedores que vieram e lotaram a Curuzu. Estive ao lado do meu filho assistindo essa grande partida. O esporte paraense merece o Paysandu e o Clube do Remo, sempre nas melhores divisões dos Campeonatos Brasileiros”, disse o torcedor Cássio Andrade.

Com o resultado, o Paysandu chegou aos 46 pontos, na 13ª colocação, e se livrou do rebaixamento. Agora, a diferença do Papão para a primeira equipe do Z4 (Ponte Preta) subiu para oito pontos e, com apenas mais duas rodadas em jogo, o time não pode mais ser rebaixado. Já o Brusque permaneceu com 18 somados, na 19ª posição, e está matematicamente rebaixado para a Série C.



O primeiro e único gol da partida foi marcado pelo Paysandu aos 35 minutos do segundo tempo. Após receber cruzamento de Borasi, Esli se antecipou ao marcador e finalizou firme, de canhota, para mandar para o fundo das redes.

O Paysandu volta aos gramados no próximo sábado, às 17h (de Brasília), quando visita o Novorizontino, no Jorjão. No domingo, às 11h, o Brusque recebe o Guarani, no Augusto Bauer. Ambos os duelos serão válidos pela 37ª rodada da competição.

