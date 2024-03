A Estação das Docas presta homenagem no Dia Internacional das Mulher

No Dia Internacional da Mulher, a Estação das Docas em Belém, fará uma programação musical gratuita em homenagem às mulheres. Em parceria com o Comando do 4° Distrito Naval da Marinha do Brasil haverá a apresentação da Banda de Música do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, as 17h30, no anfiteatro São Pedro Nolasco.

Depois serão ouvidas canções como “Mulher”, de Erasmo Carlos, que exalta as qualidades femininas, no repertorio da banda composta por militares. Também serão apresentadas obras populares e clássicos de estilos variados, como samba, carimbó e pop, entre outros grandes sucessos nacionais e internacionais.

Serviço: Programação Dia da Mulher com a Banda de Música do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas. Dia 8 de março (sexta-feira), as 17h30, no anfiteatro São Pedro Nolasco – Armazém 1, Estação das Docas. Entrada franca.

Foto: Ascom Marinha