A exposição ‘Iconopop Amazonista’ celebra a rica fusão cultural da região

Na próxima terça-feira (13), a Galeria Ruy Meira, na Casa das Artes, será palco da exposição “Iconopop Amazonista”, com visitação gratuita até o dia 30, a mostra apresenta o trabalho do multiartista paraense Jonathan Camelo, e explora a fusão entre a iconografia amazônica e a estética do tecnobrega, resultando em uma expressão artística inovadora e regional.

A abertura começará às 19h e promete ao público uma experiência visual que une elementos tradicionais da cultura ribeirinha com influencias contemporâneas.

Além da Galeria Ruy Meira, a FCP tem outros dois espaços, ambos no prédio da Gentil Bittencourt, cujas programações, com entrada franca, seguem nas próximas semanas: a Galeria Theodoro Braga, em parceria com o Amazoniana/GAU – UFPA e a FCP, apresenta a exposição “AQUI TÁ FAZENDO CALOR – diálogos entre acervos”, e estará aberta ao público até 6 de setembro de 2024. Paralelamente, a Galeria Benedito Nunes sedia o concurso “Olhar de Servidor”, com visitação aberta até o dia 23 de agosto, das 9h às 18h. A premiação dos vencedores será no último dia do certame, 23 de agosto, às 14h.

Serviço:

Exposição “Iconopop Amazonista”, com entrada franca

Local: Galeria Ruy Meira, Casa das Artes

Endereço: Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236, bairro de Nazaré, Belém, PA

Abertura: 13 de agosto de 2024, às 19h

Visitação: De 14 a 30 de agosto

Horário: De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Foto: Divulgação