A Seleção Brasileira de Basquete entra em quadra nos dias 21 e 24 de novembro no Ginásio Mangueirinho

Brasil enfrenta na quinta-feira (21) o Uruguai às 20h na Arena Mangueirinho

Na próxima quinta-feira (21) a Seleção Brasileira de Basquete Masculino, estará em Belém, para as eliminatórias da Copa América de Basquete Masculino (Americup 2025). Os jogos acontecerão na arena Mangueirinho, a partir das 20h.

Brasil vai encarar o Uruguai na quinta-feira (21), ambas equipes possui um recorde de 2-0, liderando o grupo B. Quem vencer ficará com a posse exclusiva do primeiro lugar e fará um progresso significativo para garantir uma das três vagas em jogo. Depois desse confronto, no domingo (24) Brasil encara a seleção do Panamá.

O Brasil possui um elenco de nomes notáveis como Vitor Benite, Bruno Caboclo, Georginho De Paula, Raul Neto e João “Mãozinha” Pereira, que competiu nos últimos Jogos Olímpicos. Já os atletas Lucas Dias e Didi Louzada estão afastados devido a lesões.

A equipe do Uruguai tem seus jogadores destaques, como Luciano Parodi, Joaquín Rodríguez, Martín Rojas, Emiliano Serres e Kiril Wachsmann.

Nos últimos cinco anos, sob o atual sistema de competição, eles se enfrentaram cinco vezes nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2023, Eliminatórias da AmeriCup 2022 e AmeriCup 2022, com o Brasil dominando todos os cinco encontros.

São 16 países disputando a última fase das eliminatórias da AmeriCup 2025 de basquete com 12 vagas disponíveis. Nesta fase, as seleções são divididas em quatro grupos com quatro times, que jogam entre si em turno e returno. Os três melhores de cada chave asseguram a classificação. Se vencer as seleções do Uruguai e do Panamá, o Brasil estará classificado para a Copa América. A AmericaCup 2025 ocorrerá em agosto, na Nicarágua, país na América Central.

Foto: Hendrik Osula/FIBA

Por Marina Moreira