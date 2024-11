G20: Javier Milei cria mal-estar após discurso pró-capitalismo

As declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, durante seu discurso na primeira sessão da cúpula do G20, nesta segunda-feira (18), não agradaram aos ouvidos dos presentes. Suas colocações foram marcadas por poucos aplausos.

O libertário foi enfático em sua defesa do capitalismo e desagradou. Seu discurso não foi transmitido publicamente.

Ele declarou, de acordo com diplomatas brasileiros e estrangeiros, que o capitalismo é a única ferramenta capaz de acabar com a fome, a pobreza e a miséria no mundo.

As ponderações de Milei criaram desconforto ao presidente da China, Xi Jinping, quem possui ideais comunistas.

Milei criticou, de forma indireta e sem citar nomes, o programa Aliança Global contra a Fome, lançado por Lula na abertura do G20.

Segundo relatos, apenas os integrantes da delegação argentina, presentes na sessão plenária, aplaudiram.

MILEI RECEBE ELOGIO DE ELON MUSK

O empresário Elon Musk elogiou o governo de Javier Milei e a agenda de reformas que o ele vem implementando na Argentina. A mensagem foi postada no X nesta segunda-feira.

– Reforma do governo traz prosperidade à Argentina – escreveu Musk, no dia em que Milei chegou ao Rio para participar da sua primeira reunião de cúpula do G20.

O argentino foi recebido por Luiz Inácio Lula da Silva de forma protocolar, ao contrário de outros líderes, como o francês Emmanuel Macron, que Lula cumprimentou de forma efusiva.

O elogiou de Musk a Milei vem dias depois de a primeira dama Janja da Silva ter xingado o empresário em uma plenária do G20 Social, na última sexta-feira, também no Rio.

*Com informações AE

Fonte: Pleno News/Foto: Ricardo Stuckert/PR