Adepará realiza VII Fórum Estadual de Vigilância para Febre Aftosa no Pará

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), em parceria com as instituições que compõem a equipe gestora do Plano Estratégico Estadual de Febre Aftosa, realiza no dia 27 de novembro, o VII Fórum Estadual de Vigilância para Febre Aftosa no Pará (PNEFA), no Parque de Exposição Presidente Médici, em Belém.

O encontro busca compartilhar com o setor produtivo o processo de avanço para manter a produção pecuária do Estado, como zona livre de febre aftosa sem vacinação. O Fórum também mostrará aos produtores a importância da parceria deles para a execução do plano e manutenção do status sanitário após a suspensão da vacinação, além de debater os avanços que estão sendo feitos no Programa Pecuária Sustentável do Pará, que irá identificar individualmente todos os animais em trânsito até dezembro de 2025 e todo rebanho bovino e bubalino do Estado até dezembro de 2026.



O público alvo é a cadeia produtiva da pecuária, ou seja, produtores rurais, profissionais médicos veterinários e acadêmicos do curso de medicina veterinária, indústria da carne entre outros segmentos envolvidos.

No evento, a Adepará será representada por seu diretor-geral, Jamir Macedo, e pela gerente estadual de defesa animal, fiscal agropecuária e médica veterinária Graziela Soares, que participará do evento, falando sobre a “Evolução do Plano Estratégico do PNEFA no Estado do Pará”.

A programação também contará com a palestra sobre “Vigilância da Febre Aftosa em Área Livre sem Vacinação” feita pelo Coordenador de Defesa Animal do Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso – INDEA, João Marcelo Néspoli.

