Adolescente desaparecido é achado morto em Jericoacoara

Um adolescente de 16 anos foi encontrado morto em uma lagoa em Jericoacoara (CE), nesta quarta-feira (18), após ficar desaparecido por dois dias. Henrique Marquez de Jesus era de Bertioga, litoral de São Paulo, mas estava em uma viagem de férias com o pai.

O rapaz estava no litoral cearense há uma semana. A viagem foi um presente de aniversário de seu pai, Danilo Martins de Jesus, que compartilhou os últimos momentos em que esteve com o filho.

– Era a primeira vez da gente em Jericoacoara. Era a primeira viagem nossa, a gente nunca tinha viajado junto – disse Danilo ao G1.

Henrique estava com o pai em uma barraca na praia, na na noite da última segunda-feira (16),quando decidiu voltar para o hotel para buscar o carregador, pois seu celular havia descarregado. Foi a última vez que o pai viu o jovem.

– Quando eu voltei para o hotel não encontrei mais o meu filho. Passei a buscar em todos os lugares, refiz o percurso, e vi que tinham várias câmeras do comércio local que poderiam ter flagrado algo. Fui até um dos locais, e pedi as imagens. Agora é tarde, já encontraram ele morto – disse.

Testemunhas encontraram o corpo de Henrique boiando na Lagoa do Paraíso, a cerca de 18 quilômetros do último local onde onde o adolescente foi visto.

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento local mostram que Henrique foi abordado por um grupo de oito rapazes. Ele aparece sendo rendido e arrastado.

Inicialmente, o caso era tratado como “desaparecimento de pessoa”. No entanto, agora a Polícia Civil investiga a hipótese de sequestro e morte.

– Sequestraram e mataram meu filho. Meu filho nunca teve envolvimento com nada de errado. Tinha sonhos como qualquer jovem de trabalhar e estudar. Estávamos aqui, eu e ele, passando dias de lazer pela primeira vez juntos. Agora, a mãe dele está desesperada em São Paulo e eu aqui tendo que levar o corpo do meu filho – lamentou Danilo.

A família criou uma arrecadação online para conseguir arcar com os custos do traslado do corpo.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Câmeras de Segurança