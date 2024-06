Adolescentes sequestrados em shopping são encontrados mortos

Dois dos três adolescentes que foram sequestrados na saída de um shopping em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, foram encontrados mortos em um rio. O terceiro conseguiu fugir. O crime ocorreu na noite do último sábado, 8.

De acordo com informações da Polícia Militar, os jovens foram abordados na saída do shopping, colocados dentro de um carro e levados para a comunidade Ilha do Cunha.

A idade das vítimas é 14, 15 e 18 anos. Os que foram assassinados foram os dois primeiros. O de 15 anos foi identificado como Arthur da Silva Matias que, segundo a família, não tinha nenhum tipo de envolvimento com o mundo do crime.

O jovem de 18 anos conseguiu fugir nadando no Rio Paraíba do Sul. Ele teria escapado após a arma dos criminosos falhar. Ainda assim, ele chegou a ser atingido com dois tiros na perna e está internado no Hospital Ferreira Machado, onde já passou por cirurgia. Os corpos dos outros dois, desovados no mesmo rio, já foram liberados do Instituto Médico Legal de Campos.

O caso está sendo investigado pela 134ª Delegacia de Polícia (DP) do Centro de Campos. Segundo a corporação, a motivação seria uma briga, mas novas informações ainda serão apuradas.

Imagem: Reprodução