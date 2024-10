Aeroportos de Santarém, Marabá e Altamira serão ampliados e modernizados

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), por meio da Diretoria de Licenciamento Ambiental (DLA) e Coordenadoria de Energia, Infraestrutura, Fauna, Aquicultura e Pesca (Cinfap), autorizou as obras de ampliação e modernização dos aeroportos dos municípios de Santarém, Marabá e Altamira. A expansão dos aeroportos vai corrigir algumas características físicas para adequá-los às normas aeronáuticas, além de proporcionar melhores condições de segurança operacional.

Um dos engenheiros responsáveis pela análise dos processos de licenciamento da Semas, Katsumi Watanabe, destacou que as principais mudanças envolvem a ampliação do terminal de passageiros e a implantação de áreas de segurança de fim de pista, chamadas áreas de escape (runway end safety area), entre outras reformas estruturais.

“Também será realizado nivelamento (terraplanagem) da faixa lateral à pista de pouso e decolagem, com no máximo 5% de declividade e resistência capaz de reduzir a aeronave, com o menor dano possível, em caso de excursão lateralmente à pista de pouso e decolagem. Bem como intervenções em locais pavimentados, que apresentam patologias localizadas no sistema de pista e pátio do Aeroporto de Santarém, e a projeção de novos pavimentos para novas vias de serviço e área para estacionamento de equipamentos de rampa. Autorizamos também a adequação da central de resíduos sólidos e da estação de tratamento de efluentes (ETE), reservatórios de água e casa de força”, informou o técnico.

Conforto aos usuários – Ana Beatriz Ramos, coordenadora de Infraestrutura da Semas, ressaltou que o conjunto de obras previstas para os três aeroportos irão melhorar as condições de segurança operacional dos espaços, proporcionando maior conforto e melhor prestação de serviços aos usuários, além da ampliação da capacidade operacional, possibilitando um aumento da movimentação de aeronaves autorizadas a operar.

“Com investimentos necessários para adequação da infraestrutura aeroportuária queremos uma modernização e melhorias, a fim de disponibilizar sistemas permanentes que possibilitem a prestação dos serviços adequados aos usuários, tanto no ‘lado ar’, que envolve áreas destinadas à movimentação das aeronaves, como pátios e pistas, quanto no ‘lado terra’, que são as áreas comuns e de acessibilidade pública, como vias de acesso, estacionamentos e terminal de passageiros”, informou a coordenadora da Semas.

Duplicação – Marcelo Ribeiro, diretor de Relações Institucionais e Comunicação da Aeroportos Nordeste do Brasil S/A (Aena Brasil), concessionária que administra os aeroportos de Santarém, Altamira e Marabá, explicou que os aeroportos terão seus terminais e capacidade de operação mais que duplicados, e ficarão com estruturas mais seguras e modernas ao fim das intervenções. A entrega à população está prevista para junho de 2026.

“A Aena Brasil obteve, hoje, as licenças necessárias para as obras de expansão e reforma de três importantes aeroportos no interior do Pará. Os documentos são emitidos pela Semas, que não economizou esforços para cumprir todos os trâmites necessários, no prazo necessário para o bom andamento das obras. Tais investimentos ocorrem para atender ao contrato de concessão, e representarão um marco para essas comunidades e para o Estado como um todo, viabilizando o desenvolvimento econômico, o trânsito de pessoas e mercadorias, impulsionando a mobilidade e aproximando famílias, amigos, e negócios”, reiterou Marcelo Ribeiro.

“A Semas tem apoiado a ampliação da infraestrutura aeroportuária no Pará, em diálogo constante com a Aena Brasil sobre a conformidade ambiental das obras de modernização dos aeroportos de Santarém, Altamira e Marabá, que envolve também melhorias de segurança aeroportuária. É muito importante esse trabalho que a Semas e outros órgãos estaduais têm realizado em prol da infraestrutura do Estado com vistas à COP 30 (conferência mundial sobre mudanças climáticas), que será realizada no Pará. O andamento e execução de todas as obras e projetos são reportados ao Comitê Estadual da COP 30, coordenado por nossa vice-governadora, Hana Ghassan”, disse o secretário-adjunto da Semas, Rodolpho Zahluth Bastos.

Texto: Lucas Quirino – Ascom/Semas

Fonte: Agência Pará/Foto: Infraero/Divulgação