Polícia Federal indicia o deputado federal André Janones por rachadinha

Em uma reviravolta que balançou o cenário político na quinta-feira, 12, a Polícia Federal (PF) indiciou o deputado federal André Janones (Avante-MG). A acusação envolve sua alegada participação em um esquema de “rachadinha” dentro de seu próprio gabinete, prática que Janones vem negando desde que as denúncias surgiram.

A “rachadinha” é a prática onde parte dos salários dos assessores é devolvida ao político. A investigação teve início após ex-assessores denunciarem a pressão que sofriam para ceder parte de seus vencimentos.

A PF indiciou Janones pelos crimes de associação criminosa, peculato e corrupção passiva. Agora, a decisão de formalizar ou não a denúncia cabe à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Durante o período investigado, o crescimento significativo do patrimônio de Janones chamou a atenção dos investigadores, levando à aprofundada investigação.

PROVAS COLETADAS

Segundo as autoridades, os dados fiscais analisados pela PF revelam variações patrimoniais não justificadas nos anos de 2019 e 2020, respectivamente de R$ 64.414,12 e R$ 86.118,06. Esses dados fundamentam a acusação de corrupção passiva.

O relatório destaca ainda que Janones é peça central na operação criminosa, desempenhando papel crucial em todas as etapas do esquema.

As investigações se intensificaram após um áudio de 2019 vir a público. Nele, Janones instrui seus assessores a devolverem parte de seus salários para cobrir dívidas de sua campanha à prefeitura de Ituiutaba, Minas Gerais, na qual sofreu uma severa derrota em 2016.

Na gravação, Janones diz: “Algumas pessoas vão receber um pouco mais de salário e me ajudar a pagar as contas da minha campanha de prefeito, que deu um prejuízo de R$ 675 mil. Elas vão ganhar a mais para isso.”

PRÓXIMO PASSO

Em dezembro passado, a PGR solicitou e o ministro do STF Luiz Fux autorizou a abertura de um inquérito para investigar Janones. Com o indiciamento concluído pela PF, a PGR analisará as provas para decidir sobre a apresentação de uma denúncia formal.

Os próximos passos envolvem uma análise detalhada dos resultados da investigação. Se a PGR decidir formalizar a denúncia, Janones poderá enfrentar uma batalha judicial que terá repercussões significativas em sua carreira política e vida pessoal.

Fonte Terra Brasil Notícias/iMAGEM: Mario Agra / Câmara dos Deputados