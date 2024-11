Agentes de segurança prendem em flagrante um homem que ateou fogo em área de mata no sudoeste paraense

Uma ação integrada entre o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e o Corpo de Bombeiro Militar do Pará, resultou na prisão em flagrante de um homem que ateou fogo em uma área de mata às proximidades de Vitória do Xingu, no sudoeste do estado, na tarde da última segunda-feira,11. A operação faz parte das ações desenvolvidas na localidade, em apoio a Operação Fênix que visa o combate aos incêndios florestais no território paraense.

“Em mais uma ação de combate aos incêndios florestais nossas equipes identificaram uma queimada na região entre os municípios de Vitória do Xingu e Altamira, onde nossos agentes realizaram a intervenção do fato, conseguindo prender em flagrante uma pessoa cometendo o crime. Isso mostra a presença do estado nessas áreas mais delicadas, a exemplo das ações desenvolvidas pela Operação Fênix, que atua nessa região, e que tem como maior finalidade o enfrentamento dos atos criminosos contra o meio ambiente e o combate aos incêndios florestais”, falou o secretário de segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Intervenção – A bordo de duas aeronaves, os helicópteros “Guardiões” 16 e 17, do Grupamento Aéreo de Segurança Pública, o Graesp, vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), juntamente com agentes do Corpo de Bombeiros que estavam em deslocamento, entre as cidades de Vitória do Xingu e Altamira, avistaram um foco de incêndio na região, entre ambos os municípios. Os agentes pousaram a aeronave e realizaram a intervenção da área onde algumas pessoas estavam cometendo o ato criminoso, provocando queimadas na localidade.

Durante a ação, foi apreendida uma caminhonete do tipo Ranger, quatro galões contendo 200 ml de combustível que estavam sendo utilizados no ato criminoso, e ainda, dois provedores de internet via satélite que eram utilizados para viabilizar a comunicação dos criminosos. Um homem foi preso em flagrante e conduzido até à Seccional Urbana da Polícia Civil, em Altamira, autuado por crime ambiental e posteriormente encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação