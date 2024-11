Celso Portiolli supera Huck na audiência no domingo e liga o alerta da Globo

Os programas de domingo no Brasil têm sido uma parte fundamental da programação televisiva desde os anos 1990. Eles representam um campo de batalha pela audiência, onde grandes apresentadores como Faustão e Gugu Liberato já mediram forças. Atualmente, essa disputa continua viva com novos protagonistas, como Luciano Huck e Celso Portiolli, que buscam cativar o público em um cenário cada vez mais competitivo. A informação é da Glow News.

Com o advento das plataformas digitais e do streaming, o público tem mais opções do que nunca para entretenimento. Isso forçou os programas tradicionais a se reinventarem para manter a atenção dos telespectadores. As mudanças no formato e na duração dos programas são algumas das estratégias adotadas pela televisão aberta para continuar relevante.

Como a Disputa Entre Luciano Huck e Celso Portiolli Está Evoluindo?

Luciano Huck, à frente do “Domingão”, e Celso Portiolli, no comando do “Domingo Legal”, protagonizam uma nova fase dessa disputa histórica. Recentemente, ambos os programas passaram por ajustes: Huck ampliou o tempo de exibição do seu programa, enquanto Portiolli conseguiu aumentar a audiência ao antepor seu programa a quadros populares como “Tamanho Família”.

Essa rivalidade é reminiscentes dos tempos áureos de Faustão e Gugu, em que estratégias criativas eram imprescindíveis para atrair milhões de brasileiros a seus sofás aos domingos. No entanto, hoje os desafios são mais complexos devido à dispersão de audiência causada pela internet e dispositivos móveis.

Quais São as Novas Estratégias para 2025?

Para se manterem relevantes, tanto Huck quanto Portiolli estão planejando inovações para suas respectivas atrações no próximo ano. Huck já considera introduzir novos formatos internacionais e uma nova temporada de “Acredite em Quem Quiser”. Além disso, uma possível entrada ao vivo poderia permitir maior interação com o público e flexibilidade para ajustes.

Portiolli, por sua vez, também está explorando reviver atrações de sucesso do passado, como “Curtindo uma Viagem”, apesar dos desafios financeiros associados a isso. A introdução de novos quadros, como a possível inclusão de “É Doce ou Não É Doce?”, está sendo avaliada para manter o frescor do programa.

Qual é o Impacto da Chegada de Eliana na TV Globo?

A partir de janeiro, Eliana será mais uma concorrente a ser considerada, com sua entrada na grade dominical da TV Globo comandando o “The Masked Brasil”. Espera-se que sua presença induza um efeito cascata positivo na audiência dos programas subsequentes, potencialmente alterando a dinâmica atual de audiência das tardes de domingo.

A contínua relevância e importância da TV aberta no Brasil é um testemunho do constante esforço para inovação por parte das emissoras. O público, por sua vez, se beneficia desse movimento, que resulta em uma programação diversificada e engajante.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução