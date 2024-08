Al-Hilal enfrenta dilema que impossibilita Neymar nos gramados até 2025

A três dias do fim da janela de transferências, o Al-Hilal vive um dilema crucial. A equipe precisa negociar um de seus jogadores estrangeiros para inscrever Neymar na primeira metade do Campeonato Saudita. Com a chegada recente do lateral João Cancelo, o clube árabe agora conta com nove atletas nascidos fora do país, excedendo o limite de oito permitido.

O atacante brasileiro Marcos Leonardo, atualmente no Benfica e ex-Santos, é um dos alvos do técnico Jorge Jesus. Ele se encaixa no perfil de jovens aceitos, o que evitaria a necessidade de negociação de outros jogadores estrangeiros. No entanto, a situação ainda é complicada e gera debate entre a torcida e a diretoria do clube.

Qual será o destino de Neymar na temporada?

Inicialmente, havia esperanças de que a saída de Michael para o Flamengo abriria espaço para a inscrição de Neymar. No entanto, a situação se complicou com a chegada de João Cancelo, ex-Barcelona e Manchester City. Se o Al-Hilal não negociar nenhum estrangeiro, Neymar só poderá jogar na liga local a partir de janeiro, quando a janela de transferências reabre.

Os estrangeiros do elenco do Al-Hilal

Bono , goleiro (Marrocos)

, goleiro (Marrocos) Koulibaly , zagueiro (Senegal)

, zagueiro (Senegal) Renan Lodi , lateral (Brasil)

, lateral (Brasil) João Cancelo , lateral (Portugal)

, lateral (Portugal) Rúben Neves , volante (Portugal)

, volante (Portugal) Milinkovic-Savic , meia (Sérvia)

, meia (Sérvia) Mitrovic , atacante (Sérvia)

, atacante (Sérvia) Malcom , atacante (Brasil)

, atacante (Brasil) Neymar, atacante (Brasil)

Neymar, mesmo que se lesione em outubro durante uma partida da seleção brasileira contra o Uruguai, permanece uma figura importante para o time. O atacante passou por cirurgia e atualmente está em reta final de recuperação, com previsão de volta aos treinos com o elenco do Al-Hilal em setembro. Porém, até o momento, seu retorno aos gramados ainda é incerto.

O que os torcedores acham dessa situação?

Nas redes sociais, a torcida do Al-Hilal não está calada. Iniciou-se uma campanha fervorosa para que o clube negocie Renan Lodi e inscreva Neymar. Tanto os torcedores locais quanto os internacionais têm expressado suas opiniões em português e inglês no perfil do Instagram do técnico Jorge Jesus, pedindo que o lateral seja transferido.

Renan Lodi, contratado em janeiro, ocupou a vaga de Neymar entre os inscritos do Al-Hilal. Segundo a imprensa saudita, o lateral ex-Athletico-PR recebeu ofertas do futebol turco, o que poderia abrir caminho para a inscrição de Neymar. Existe uma pressão considerável da torcida para que essa negociação ocorra.

Qual a solução para usar Neymar na Champions League da Ásia?

Se o Al-Hilal não conseguir resolver sua situação de excesso de estrangeiros, existe uma alternativa para Neymar ainda contribuir com o time. Na Champions League da Ásia, cada equipe pode inscrever até 25 jogadores na fase inicial. A restrição de estrangeiros é aplicada apenas na lista de relacionados para cada jogo, com um limite de seis não nascidos no país por partida.

Essa opção permitiria que Neymar pudesse jogar, mesmo que sua inscrição no Campeonato Saudita precisasse esperar até janeiro. Dessa forma, o clube poderia utilizar sua estrela no torneio continental para manter seu desempenho competitivo.

A situação é complexa e exige decisões rápidas do Al-Hilal para garantir a participação de Neymar em competições importantes. Resta aguardar para ver como o clube saudita vai lidar com esse quebra-cabeça de inscrições e transferências nos próximos dias.

Al-Hilal em Dilema: Inscrição de Neymar no Campeonato Saudita

Al-Hilal Encara Dilema para Inscrição de Neymar no Campeonato Saudita

A três dias do fim da janela de transferências, o Al-Hilal vive um dilema crucial. A equipe precisa negociar um de seus jogadores estrangeiros para inscrever Neymar na primeira metade do Campeonato Saudita. Com a chegada recente do lateral João Cancelo, o clube árabe agora conta com nove atletas nascidos fora do país, excedendo o limite de oito permitido.

O atacante brasileiro Marcos Leonardo, atualmente no Benfica e ex-Santos, é um dos alvos do técnico Jorge Jesus. Ele se encaixa no perfil de jovens aceitos, o que evitaria a necessidade de negociação de outros jogadores estrangeiros. No entanto, a situação ainda é complicada e gera debate entre a torcida e a diretoria do clube.

Qual será o destino de Neymar na temporada?

Inicialmente, havia esperanças de que a saída de Michael para o Flamengo abriria espaço para a inscrição de Neymar. No entanto, a situação se complicou com a chegada de João Cancelo, ex-Barcelona e Manchester City. Se o Al-Hilal não negociar nenhum estrangeiro, Neymar só poderá jogar na liga local a partir de janeiro, quando a janela de transferências reabre.

Os estrangeiros do elenco do Al-Hilal

Bono , goleiro (Marrocos)

, goleiro (Marrocos) Koulibaly , zagueiro (Senegal)

, zagueiro (Senegal) Renan Lodi , lateral (Brasil)

, lateral (Brasil) João Cancelo , lateral (Portugal)

, lateral (Portugal) Rúben Neves , volante (Portugal)

, volante (Portugal) Milinkovic-Savic , meia (Sérvia)

, meia (Sérvia) Mitrovic , atacante (Sérvia)

, atacante (Sérvia) Malcom , atacante (Brasil)

, atacante (Brasil) Neymar, atacante (Brasil)

Neymar, mesmo que se lesione em outubro durante uma partida da seleção brasileira contra o Uruguai, permanece uma figura importante para o time. O atacante passou por cirurgia e atualmente está em reta final de recuperação, com previsão de volta aos treinos com o elenco do Al-Hilal em setembro. Porém, até o momento, seu retorno aos gramados ainda é incerto.

O que os torcedores acham dessa situação?

Nas redes sociais, a torcida do Al-Hilal não está calada. Iniciou-se uma campanha fervorosa para que o clube negocie Renan Lodi e inscreva Neymar. Tanto os torcedores locais quanto os internacionais têm expressado suas opiniões em português e inglês no perfil do Instagram do técnico Jorge Jesus, pedindo que o lateral seja transferido.

Renan Lodi, contratado em janeiro, ocupou a vaga de Neymar entre os inscritos do Al-Hilal. Segundo a imprensa saudita, o lateral ex-Athletico-PR recebeu ofertas do futebol turco, o que poderia abrir caminho para a inscrição de Neymar. Existe uma pressão considerável da torcida para que essa negociação ocorra.

Qual a solução para usar Neymar na Champions League da Ásia?

Se o Al-Hilal não conseguir resolver sua situação de excesso de estrangeiros, existe uma alternativa para Neymar ainda contribuir com o time. Na Champions League da Ásia, cada equipe pode inscrever até 25 jogadores na fase inicial. A restrição de estrangeiros é aplicada apenas na lista de relacionados para cada jogo, com um limite de seis não nascidos no país por partida.

Essa opção permitiria que Neymar pudesse jogar, mesmo que sua inscrição no Campeonato Saudita precisasse esperar até janeiro. Dessa forma, o clube poderia utilizar sua estrela no torneio continental para manter seu desempenho competitivo.

A situação é complexa e exige decisões rápidas do Al-Hilal para garantir a participação de Neymar em competições importantes. Resta aguardar para ver como o clube saudita vai lidar com esse quebra-cabeça de inscrições e transferências nos próximos dias.

Al-Hilal em Dilema: Inscrição de Neymar no Campeonato Saudita

Al-Hilal Encara Dilema para Inscrição de Neymar no Campeonato Saudita

A três dias do fim da janela de transferências, o Al-Hilal vive um dilema crucial. A equipe precisa negociar um de seus jogadores estrangeiros para inscrever Neymar na primeira metade do Campeonato Saudita. Com a chegada recente do lateral João Cancelo, o clube árabe agora conta com nove atletas nascidos fora do país, excedendo o limite de oito permitido.

O atacante brasileiro Marcos Leonardo, atualmente no Benfica e ex-Santos, é um dos alvos do técnico Jorge Jesus. Ele se encaixa no perfil de jovens aceitos, o que evitaria a necessidade de negociação de outros jogadores estrangeiros. No entanto, a situação ainda é complicada e gera debate entre a torcida e a diretoria do clube.

Qual será o destino de Neymar na temporada?

Inicialmente, havia esperanças de que a saída de Michael para o Flamengo abriria espaço para a inscrição de Neymar. No entanto, a situação se complicou com a chegada de João Cancelo, ex-Barcelona e Manchester City. Se o Al-Hilal não negociar nenhum estrangeiro, Neymar só poderá jogar na liga local a partir de janeiro, quando a janela de transferências reabre.

Os estrangeiros do elenco do Al-Hilal

Bono , goleiro (Marrocos)

, goleiro (Marrocos) Koulibaly , zagueiro (Senegal)

, zagueiro (Senegal) Renan Lodi , lateral (Brasil)

, lateral (Brasil) João Cancelo , lateral (Portugal)

, lateral (Portugal) Rúben Neves , volante (Portugal)

, volante (Portugal) Milinkovic-Savic , meia (Sérvia)

, meia (Sérvia) Mitrovic , atacante (Sérvia)

, atacante (Sérvia) Malcom , atacante (Brasil)

, atacante (Brasil) Neymar, atacante (Brasil)

Neymar, mesmo que se lesione em outubro durante uma partida da seleção brasileira contra o Uruguai, permanece uma figura importante para o time. O atacante passou por cirurgia e atualmente está em reta final de recuperação, com previsão de volta aos treinos com o elenco do Al-Hilal em setembro. Porém, até o momento, seu retorno aos gramados ainda é incerto.

O que os torcedores acham dessa situação?

Nas redes sociais, a torcida do Al-Hilal não está calada. Iniciou-se uma campanha fervorosa para que o clube negocie Renan Lodi e inscreva Neymar. Tanto os torcedores locais quanto os internacionais têm expressado suas opiniões em português e inglês no perfil do Instagram do técnico Jorge Jesus, pedindo que o lateral seja transferido.

Renan Lodi, contratado em janeiro, ocupou a vaga de Neymar entre os inscritos do Al-Hilal. Segundo a imprensa saudita, o lateral ex-Athletico-PR recebeu ofertas do futebol turco, o que poderia abrir caminho para a inscrição de Neymar. Existe uma pressão considerável da torcida para que essa negociação ocorra.

Qual a solução para usar Neymar na Champions League da Ásia?

Se o Al-Hilal não conseguir resolver sua situação de excesso de estrangeiros, existe uma alternativa para Neymar ainda contribuir com o time. Na Champions League da Ásia, cada equipe pode inscrever até 25 jogadores na fase inicial. A restrição de estrangeiros é aplicada apenas na lista de relacionados para cada jogo, com um limite de seis não nascidos no país por partida.

Essa opção permitiria que Neymar pudesse jogar, mesmo que sua inscrição no Campeonato Saudita precisasse esperar até janeiro. Dessa forma, o clube poderia utilizar sua estrela no torneio continental para manter seu desempenho competitivo.

A situação é complexa e exige decisões rápidas do Al-Hilal para garantir a participação de Neymar em competições importantes. Resta aguardar para ver como o clube saudita vai lidar com esse quebra-cabeça de inscrições e transferências nos próximos dias.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / m.iacobucci.tiscali.it