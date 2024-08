Alain Delon, galã do cinema francês, morre aos 88 anos

O mundo do cinema está de luto com a notícia do falecimento de Alain Delon, o icônico ator francês que marcou época com sua presença cinematográfica durante os anos 1960 e 1970. Delon, que tinha 88 anos, morreu tranquilamente em sua casa em Douchy, cercado por sua família.

A informação foi confirmada pela família do ator neste domingo (18/8). Seus filhos, Alain Fabien, Anouchka e Anthony, junto com o cão de Delon, Loubo, lamentaram profundamente a perda e pediram privacidade durante este momento de luto.

Delon participou de mais de 90 produções cinematográficas, colaborando com renomados cineastas como Louis Malle, Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Luchino Visconti, René Clément e Jacques Deray. Seu talento e carisma tornaram-no um dos atores mais cultuados de sua geração.

O presidente francês, Emmanuel Macron, também expressou seu pesar pela morte do ator. Em uma postagem no X, Macron afirmou que Delon “encarnou papéis lendários e fez o mundo sonhar”. Segundo Macron, Delon era “melancólico, popular, secreto” e, mais que uma estrela, um “monumento francês”.

FILMOGRAFIA

Durante sua extensa carreira, Alain Delon estrelou diversos clássicos do cinema. Entre os filmes mais marcantes, podemos destacar:

O Sol por Testemunha (Plein Soleil) – dirigido por René Clément

O Clã dos Sicilianos – uma colaboração com Jean Gabin e Lino Ventura

O Samurai (Le Samouraï) – uma obra-prima de Jean-Pierre Melville

Rocco e Seus Irmãos (Rocco e i suoi fratelli) – de Luchino Visconti

O Leopardo (Il Gattopardo) – também dirigido por Luchino Visconti

Como a família de Alain Delon está lidando com a perda?

A perda de Alain Delon foi sentida profundamente por seus filhos, que declararam em nota à imprensa francesa: “Ele morreu tranquilamente em sua casa, rodeado pelos seus três filhos e pela sua família.” A família pediu respeito pela privacidade neste momento de luto extremamente doloroso.

Alain Fabien, Anouchka e Anthony Delon têm sido discretos, evitando mais exposição midiática enquanto processam a perda de seu pai. A lembrança do ator e seu legado continuarão vivos nas memórias daqueles que o admiravam.

IMPACTO CULTURAL

Não há dúvida de que Alain Delon deixou uma marca indelével na cultura francesa e mundial. Seus papéis icônicos e sua presença inesquecível na tela são celebrados até hoje. Delon não foi apenas um ator; ele foi um símbolo de uma era, um ícone de estilo e um exemplo de dedicação à arte do cinema.

Seu legado continuará a influenciar novas gerações de cineastas e atores, e ele será lembrado como um dos gigantes do cinema francês. Sua carreira abrangente, dos papéis melancólicos aos personagens enigmáticos, solidificou sua posição como um dos maiores atores da história do cinema. Com a morte de Alain Delon, o mundo perde uma figura inestimável do cinema, mas seu trabalho continuará a inspirar e encantar fãs em todo o mundo.

Imagem: Divulgação