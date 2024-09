Alepa reconhece obra musical de Joelma como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou, na manhã desta terça-feira (24), o Projeto de Lei nº 715/2023, que declara a obra musical da artista paraense Joelma como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará. De autoria da deputada Lívia Duarte (PSOL), a proposta foi aprovada por unanimidade.

O objetivo da matéria é demonstrar o valor social e cultural que a cantora paraense Joelma agrega ao patrimônio histórico-cultural paraense. “A artista leva a cultura do Pará aos quatro cantos do mundo, destacando os ritmos e danças característicos do Estado”, pontua Lívia Duarte. “Meus agradecimentos a todos pelo reconhecimento à obra musical de Joelma da Silva Mendes, a Joelma”, agradeceu.

Joelma levou o público à loucura ao cantar, em novembro de 2023, no palco do Prêmio Multishow 2023, a música que viralizou nas redes sociais, “Voando pro Pará”, com destaque para o trecho famoso: “eu vou tomar um tacacá”. A premiação ocorreu no Rio de Janeiro e a cantora foi um dos destaques, mostrando o vozeirão e todo o talento na performance cheia de dança e passos de difícil execução, acompanhada da sua bota e de um fôlego de dar inveja.

SOBRE A ARTISTA

Nascida na cidade de Almeirim, região do Baixo Amazonas, no Pará, Joelma é consistentemente creditada por levantar a bandeira da música paraense e recebeu apelidos honorários, incluindo o de “Rainha do Calypso”. É conhecida pela sua presença de palco, caracterizada pela habilidade de cantar e dançar ao mesmo tempo e sobre suas botas de plataforma com salto alto, sem “perder o fôlego”.

Em 1999, Joelma formou com o guitarrista Ximbinha, seu então marido, a Banda Calypso. O casal atingiu o auge comercial de sua carreira na década de 2000 e foi líder em vendas de discos no Brasil. Em 2006, tornou-se a única banda em toda a história da música brasileira a receber o disco de diamante quíntuplo pelas vendas de seu DVD Banda Calypso pelo Brasil, que se tornou o mais vendido de todos os tempos no país, com mais de 2,5 milhões de cópias vendidas. Em 2007, em levantamento feito pelo instituto de pesquisas Datafolha, Joelma estava na lista de artistas mais populares do país.

Após o encerramento das atividades da Banda Calypso, em dezembro de 2015, Joelma passou os três meses seguintes concentrando seus esforços na produção de sua estreia na carreira solo. Em 2016, ela lançou seu álbum de estreia como artista solo autointitulado Joelma, que atingiu a segunda posição na parada de discos da Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD), e teve três singles, entre eles o carro-chefe “Voando pro Pará” e “Não Teve Amor”. Em 2017, lançou seu primeiro álbum ao vivo, Avante, que recebeu o disco de ouro pela Pro-Música Brasil (PMB). Em 2020, foi lançado seu segundo registro ao vivo, 25 Anos. Em 2022, Joelma lançou seu terceiro álbum ao vivo, Isso É Calypso na Amazônia.

Ao longo de sua carreira, Joelma vendeu cerca de 20 milhões de álbuns, sendo reconhecida como uma recordista de vendas de discos no Brasil, e acumulou diversas vitórias e indicações a prêmios importantes da música, incluindo três indicações ao Grammy Latino. Em 2012, ela foi eleita uma das 100 maiores personalidades do Brasil no programa O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, do SBT.

Imagem: Reprodução/Alepa