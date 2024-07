Alunos da EETEPA Vilhena Alves desenvolvem aplicativos inspirados no turismo e culinária paraense.

O empreendedorismo digital foi gancho para o trabalho de encerramento da turma do curso de informática, oferecido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), na Escola de Ensino Técnico do Pará Vilhena Alves, em Belém. A turma apresentou o resultado de quatro meses de trabalho na concepção de aplicativos que vão da culinária ao turismo paraense. Ao todo, 16 aplicativos foram criados e, em breve, estarão disponíveis para download na loja de aplicativo para aparelhos Android.

A atividade fez parte do projeto “Fábrica de App”, criado e coordenado pela professora Joana Sousa, que, explicou a importância da dinâmica elaborada com a turma dentro da disciplina Desenvolvimento Mobile II. “Eu quero frisar que o projeto tem como principal objetivo capacitar os alunos na área de desenvolvimento de aplicativos para o mercado de trabalho, pois esse mercado de aplicativos é emergente e tem uma renda muito boa quando o aplicativo é bem desenvolvido. Por exemplo, um aplicativo com o mínimo de informações, no mercado custa em torno de 30 mil reais. O projeto faz com que os alunos tenham o domínio da programação para desenvolver aplicativo, e quem sabe, ingressar no mercado de trabalho como empreendedores.”

Joana também revelou detalhes sobre como a disciplina foi conduzida com os alunos. “Na disciplina de desenvolvimento mobile eles desenvolveram os aplicativos e, agora, no final do projeto, a gente tem aplicativos funcionais, que vamos publicar na play store. Os aplicativos estão instalados nos celulares dos alunos e estão funcionando de maneira perfeita. Eu deixei o tema livre para que eles pudessem analisar e pesquisar, desenvolver uma logo, o nome do aplicativo deles e falar o que o aplicativo iria fazer”.

A liberdade de criar fez a Larissa Rodrigues, estudante do curso, conceber um software direcionado à pontos turísticos de Belém, o “Belex”, aplicativo que a jovem de apenas 20 anos torce para que se torne conhecido e, dessa forma, faça mais pessoas querer saber sobre a história e a cultura de Belém.

“O aplicativo que desenvolvi veio com objetivo de trazer algumas informações sobre os principais pontos turísticos de Belém: imagens, horário de funcionamento e localização. A professora deixou a ideia livre, então eu pensei em fazer algo que ajudasse na COP 30. Por isso, eu fiz um aplicativo que trouxesse reconhecimento para nossa cidade, para que os turistas e os próprios moradores possam conhecer esses locais maravilhosos que existem aqui em Belém, já que o turismo é muito importante no desenvolvimento da cidade”. Afirmou a criadora do “Belex”.

A gastronomia local foi a inspiração para nascer o “Tupã”, programa feito pela Eigla Santos, Também aluna da turma da professora Joana Sousa, que utilizou a memória afetiva de quando cozinhava com a mãe para dar um toque ainda mais especial ao aplicativo.

“Meu aplicativo é sobre as principais receitas da culinária paraense. Eu cresci em Breves. A minha mãe cozinhava ingredientes da terra, que a gente plantava, então, eu cresci vendo minha mãe cozinhar comidas da região. Quando a professora deu a ideia, eu me lembrei da minha mãe e da minha infância, foi então que eu criei o ‘Tupã’. O nome tem referência do Tupi-Guarani e significa chefe. Tudo tem referência ao Pará, principalmente as cores vermelho e azul”.

A cartela de programas criados pela turma também abrange meio ambiente, saúde do corpo, vida animal, música e educação, são eles: “Amigo Pet”, “Hoje Tem Treino”, “Pulpa do Pará”, “Receitas Fáceis”, “ABC Aventura”, “Belex”, “Museu MG Goeldi”, “Tupã”, “Recycleon”, “Culinária Paraense”, “Flori”, “Rock And Bel”, “Praias Brasil” e outros. Todos devem ser disponibilizados, em breve, na loja de aplicativos para aparelhos com a versão Android.

