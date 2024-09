Ana Hickmann e Edu Guedes fazem tour e revelam mansão impressionante onde vão morar; VEJA

A apresentadora Ana Hickmann e o chef Edu Guedes têm um novo motivo para comemorar: a aquisição de uma mansão extraordinária com mais de 150 anos de história. Apelidada de Casa Gialla, a propriedade é um verdadeiro tesouro arquitetônico e será o centro de um grande projeto de renovação compartilhado com os fãs. O casal divulgou recentemente um vídeo no YouTube mostrando a mansão antes das reformas, destacando elementos históricos que pretendem preservar.

Em julho de 2024, através das redes sociais, o casal fez o anúncio oficial da compra. Desde então, começaram as reformas necessárias para renovar a residência, mas não sem antes capturar a essência do espaço original. O vídeo mostra detalhes encantadores como pisos de madeira, portas e móveis antigos, elementos que eles estão determinados a restaurar.

Nomear a mansão de Casa Gialla foi uma decisão cheia de simbolismo. “Gialla”, que significa “amarela” em italiano, representa alegria e energia positiva. Ana e Edu queriam que o nome refletisse exatamente o tipo de atmosfera que pretendem criar nesse novo lar. Além disso, o nome também faz parte do canal no YouTube “Casa Gialla di Ana Edu”, onde eles compartilharão todo o processo de reforma e as transformações da casa.

No vídeo de apresentação, Ana e Edu falaram detalhadamente sobre seus planos para renovar a Casa Gialla. Eles desejam preservar muitos elementos históricos, mas também modernizá-los, criando um ambiente único. Alguns dos principais aspectos do planejamento de reforma incluem:

Restauração dos pisos de madeira: Manterão a autenticidade dos pisos antigos através de um trabalho de restauração detalhado.

Manterão a autenticidade dos pisos antigos através de um trabalho de restauração detalhado. Portas e janelas originais: Realizarão reparos para conservar o design original das portas e janelas.

Realizarão reparos para conservar o design original das portas e janelas. Móveis antigos: Muitos móveis serão restaurados para harmonizar com o novo estilo da casa.

Esta combinação de elementos antigos com toques modernos é uma das características mais emocionantes do projeto, trazendo um charme incomparável à residência.

Como Será a Decoração da Casa Gialla?

A decoração é um ponto crucial da Casa Gialla. Em um dos vídeos de tour, Ana e Edu mostram um lavabo com azulejos portugueses, que trazem um toque de sofisticação ao ambiente. O casal também apresentou algumas de suas ideias para decorar os quartos, onde cada espaço terá um estilo próprio pensado minuciosamente para combinar o antigo e o moderno.

Os apresentadores prometeram continuar a série de vídeos, explorando outras partes da mansão e mostrando como cada área será transformada. A ideia é que a decoração final traga uma mistura harmoniosa entre a história e a contemporaneidade.

O Que Esperar do Canal “Casa Gialla di Ana Edu”?

Além das reformas, o canal “Casa Gialla di Ana Edu” será um espaço para diversos conteúdos, que vão desde dicas de culinária até decoração e o cotidiano na nova residência. Este projeto já está gerando muita expectativa entre os seguidores, que mal podem esperar para ver cada etapa da transformação da Casa Gialla.

Dicas culinárias: Edu compartilhará receitas e truques gastronômicos.

Edu compartilhará receitas e truques gastronômicos. Decoração de interiores: Ideias inovadoras para quem busca inspiração na hora de decorar a casa.

Ideias inovadoras para quem busca inspiração na hora de decorar a casa. Vida na fazenda: O dia a dia no novo lar será uma das atrações do canal.

A expectativa é grande para ver como Ana Hickmann e Edu Guedes transformarão a Casa Gialla em um verdadeiro lar dos sonhos, onde o antigo e o moderno se encontram de maneira única. Cada novo vídeo deverá trazer uma nova dose de inspiração e criatividade, mantendo os seguidores ansiosos pelo próximo capítulo dessa fascinante história de renovação e estilo.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução/Instagram