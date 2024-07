André Valadão aciona a polícia contra sites por difamação

Nesta segunda-feira (1º), o pastor André Valadão, líder da igreja Lagoinha Global, divulgou um boletim de ocorrência que ele registrou contra sites que estão distorcendo suas falas. Sites de notícias com relevância nacional distorceram as falas de André Valadão dizendo que ele havia afirmado que Deus mataria os homossexuais se pudesse, mas perdoaria os estupradores.

Valadão fez publicações expondo os canais e contas no Instagram que divulgaram mentiras, mas apenas alguns deles apagaram as publicações. Outros veículos não apenas mantiveram no ar, como publicaram novas notas com o mesmo teor quando a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a concessão do Título de Cidadão Paulistano ao pastor.

– Diante de tantos absurdos ocorridos nas últimas semanas, contatei meu departamento jurídico, que solicitou a instauração de inquérito policial contra alguns jornalistas e outros que abusam do direito de informar, cometendo difamação e calúnia (deturpando falas e temas pregados na igreja) e intolerância religiosa, unindo grupos inteiros para realizar ataques coordenados – escreveu o líder evangélico.

E continua:

– Fui o principal alvo durante esses dias, recebendo diversos comentários de ódio direcionados a mim, à minha família e à minha igreja, incentivados por irresponsáveis que não podemos deixar impunes. É inacreditável que falas em temas tão sensíveis tenham sido deturpadas para influenciar grupos inteiros e a opinião pública contra mim, por algo que nunca foi dito ou que foi tirado totalmente de contexto.

André Valadão diz ainda que é preciso “lutar contra o jornalismo irresponsável, que visa influenciar milhares de pessoas a acreditar em títulos de matérias sensacionalistas” e pede aos seus seguidores que não se deixem enganar.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução / YouTube / Lagoinha USA