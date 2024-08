Anfiteatro do Memorial dos Povos está disponível para a realização de eventos neste segundo semestre

O anfiteatro do Memorial dos Povos, espaço coordenado pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), está disponível para solicitações de pautas para a realização de eventos culturais neste segundo semestre.

Totalmente revitalizado, o Memorial dos Povos é um complexo multicultural, que visa proporcionar à população um maior contato com a cultura da cidade, contando a história dos povos que contribuíram para a formação de Belém. O espaço reúne o Palacete Bolonha, hoje sede da Fumbel; o Museu Casa Francisco Bolonha, a sala Vicente Salles, as casas Dira Paes e Lira Maia, o cinema Acyr Castro e o anfiteatro Maestro Celso Michiles Barreto.

“O Memorial dos Povos é um espaço cultural que foi pensado para abraçar todos os segmentos da cultura. Entregamos ele à população no dia 9 de agosto e agora ele está totalmente revitalizado para receber os mais múltiplos eventos, como shows, desfiles, espetáculos teatrais e reuniões. Como nossos destaques, o anfiteatro e a Sala Vicente Salles estão totalmente disponíveis aos fazedores de cultura”, reforça a presidente da Fumbel, Inês Silveira.

Anfiteatro – Como novidade, os produtores culturais podem solicitar pauta para realização de eventos, shows e espetáculos teatrais no anfiteatro Maestro Celso Michiles Barreto. O espaço agora possui uma lona tensionada, construída na área externa, deixando toda a área do anfiteatro coberta.

Solicitação – Para a realização de eventos no Memorial dos Povos, os interessados devem realizar a solicitação de licença para uso do local, que deve ser realizada por ofício e/ou preenchimento de um formulário no setor de protocolo da Fumbel.

“Através do protocolo da fundação, todos podem ver a disponibilidade das datas para esse segundo semestre. Os produtores culturais já podem procurar a Fumbel para se apropriar do complexo e realizar seus projetos”, enfatiza Inês Silveira.

A expedição de licenças ocorre pelo Sistema Sincronizado de Licenças, que é a apreciação simultânea do evento por órgãos e secretarias do município. O requerimento padrão para licenciamento de eventos em espaços públicos está disponível no site: fumbel.belem.pa.gov.br.

Confira o passo a passo para se obter a autorização:

1 – Baixe o formulário;

2 – Preencha de acordo com sua solicitação;

3 – Assine digitalmente, ou imprima, assine, escaneie;

4 – Anexe o formulário preenchido e assinado ao e-mail: protocolofumbeloficial@gmail.com;

5 – Anexe também um release sobre o evento e um ofício fazendo a solicitação à Fumbel;

6 – Antes de enviar, para facilitar a identificação da solicitação, coloque no assunto o motivo de seu contato no campo Assunto do e-mail. Exemplo: Solicitação de “Interdição de rua”; “liberação de espaço” etc;

7 – Verifique se tudo foi anexado corretamente e clique em enviar;

8 – Aguardar retorno;

9 – Dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: protocolofumbeloficial@gmail.com – coloque no assunto “Dúvida”.

Foto: Vagner Mendes/ Ascom Fumbel